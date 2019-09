И зраелски учени реконструираха скелета на праисторически човек по ДНК, намерена в пръста на 13-годишно момиче, починало преди 70 000 години, съобщи БТА.

Известно е много малко за денисовците. Те са древни сродници на неандерталците, за чието съществуване не знаехме до 2008 г. Тогава в сибирска пещера са открити първите свидетелства за тях – кост, три зъба и долна челюст. Така учените успяват да реконструират денисовския скелет. След това художник рисува лицето и главата на 13-годишното момиче.

Екипът на Лиран Кармел разработва технология, с която дешифрира древната ДНК и генната активност. Последната разграничава например жабата от поповата лъжичка, макар и тяхната ДНК да съвпада.

След анализ на ДНК се определя, че денисовците са имали тъмна кожа, очи и коса. Благодарение на генната активност обаче се разбира по какво се различава видът от съвременните хора или неандерталците.

