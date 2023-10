Палеонтолози откриха невиждан досега гигантски динозавър

М асивен, невиждан досега сауропод е бродил в днешна Испания преди около 122 милиона години, показват нови вкаменелости. Необичайната форма на костите му предполага, че новоописаният "титан" е бил доста примитивен, което може да помогне на учените да разберат по-добре еволюцията на тези гигантски динозаври с дълги шии.

Новооткритият вид, наречен Garumbatitan morellensis, бил открит по време на разкопки в находището за вкаменелости Сант Антони де ла Веспа близо до град Морела между 2005 и 2008 г. Изследователите открили останки от най-малко три индивида на мястото, включително масивни прешлени и два почти пълни комплекта кости на краката, което е изключително рядка находка за сауроподите. Фосилите датират от ранния период Креда (преди 145 милиона до 66 милиона години).

Изследователите описват G. morellensis в ново проучване, публикувано на 28 септември в Zoological Journal на Linnean Society.

Сауроподите, включително диплодок и брахиозавър, били тревопасни динозаври с по четири крака с удължени шии и опашки, които можели да достигнат колосални размери. G. morellensis принадлежи към подгрупа сауроподи, известни като титанозаври, които били най-масивните сауроподи и единствената линия, оцеляла до удара на астероида от преди около 66 милиона години.

Въпреки наличните кости, изследователите не могат да кажат точно колко голям е можел да стане един G. morellensis. Но един от индивидите „се откроява с големия си размер. Има прешлени с ширина повече от един метър и бедрена кост, която може е с два метра дължина“, каза водещият автор на изследването Педро Мочо, палеонтолог от Лисабонският университет в Португалия.

Въз основа на размера на тези кости, този G. morellensis вероятно е бил със среден размер за един титанозавър, които често нараствали до размера на баскетболно игрище.

