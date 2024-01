На 90 милиона години: Открит е нов вид динозавър в Китай

П алеонтолози откриха останки от динозавър в Китай на възраст до 90 милиона години, които може да принадлежат на нов вид, съобщава агенция Синхуа.

Chinese paleontologists have discovered dinosaur fossil bones dating back 90 million years to the Cretaceous period, believed to be a new species that was later named "Gandititan cavocaudatus." https://t.co/WN9etoOvxN pic.twitter.com/yFtt63VfBP

Откритието, датиращо от периода креда, е направено на строителна площадка в град Ганчжоу в източната провинция Цзянси през 2021 г. По време на изследването учените са установили, че останките принадлежат на нов вид титанозавър и го нарекоха Gandititan cavocaudatus.

Открити са общо около 40% от костите от скелета му. Сред тях са шест съчленени шийни прешлена, два частични гръбни прешлена и пълна кръстна кост, запазена в съчленение с първите 17 опашни прешлена и част от десния таз.

Chinese paleontologists have discovered a new titanosaurian sauropod, Gandititan cavocaudatus, based on a partial skeleton unearthed in E China's Ganzhou, shedding light on the distribution of the giant type of #dinosaur that lived over 90 mln years ago in the Cretaceous period. pic.twitter.com/M4iAEjLyld