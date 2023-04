Ето истинската причина да включите самолетен режим, когато летите

З наем това наизуст: „Моля, уверете се, че вашите седалки са в изправено положение, подноси са прибрани, щорите на прозорците са вдигнати, лаптопите са прибрани и електронните устройства са настроени в самолетен режим“.

Първите четири са разумни, нали? Щорите на прозорците трябва да са вдигнати, за да можем да видим дали има извънредна ситуация, като например пожар. Подносите трябва да бъдат прибрани и седалките изправени, за да можем бързо да излезем от редицата. Лаптопите могат да се превърнат в снаряди при спешни случаи, тъй като джобовете на облегалките не са достатъчно здрави, за да ги поберат.

И мобилните телефони трябва да бъдат настроени в режим на полет, за да не могат да причинят авария на самолета, нали? Е, зависи кого питаш.

Технологиите са напреднали много

Авиационната навигация и комуникация разчита на радиоуслуги, които са координирани за минимизиране на смущенията от 20-те години на миналия век .

Цифровата технология, която се използва в момента, е много по-напреднала от някои от по-старите аналогови технологии, които сме използвали дори преди 60 години. Изследванията показват, че личните електронни устройства могат да излъчват сигнал в същата честотна лента като комуникационните и навигационните системи на самолета, създавайки това, което е известно като електромагнитни смущения.

’I’ve never felt less safe or cared for in my entire life’ — This American Airlines flight out of NYC was packed without regard for social distancing rules, and some fliers weren’t even wearing masks pic.twitter.com/rHYnT8xJTe

Но през 1992 г. Федералната авиационна служба на САЩ и Boeing, в независимо проучване, анализираха използването на електронни устройства за смущения в самолета и не откриха проблеми с компютри или други лични електронни устройства по време на некритичните фази на полета. (Излитания и кацания се считат за критични фази.)

Федералната комисия по комуникациите на САЩ също започна да създава резервирани честотни ленти за различни приложения – като мобилни телефони и навигация и комуникации на самолети – така че те да не си пречат. Правителствата по целия свят разработиха едни и същи стратегии и политики за предотвратяване на проблеми със смущенията в авиацията. В ЕС бе разрешено електронните устройства да останат включени от 2014 г.

2,2 милиарда пътници

Защо тогава, с тези глобални стандарти, авиационната индустрия продължава да забранява използването на мобилни телефони? Един от проблемите се крие в нещо, което може да не очаквате – земни смущения.

Безжичните мрежи са свързани чрез поредица от кули; мрежите могат да се претоварят, ако всички пътници, летящи над тези наземни мрежи, използват телефоните си. Броят на пътниците, летели през 2021 г. , е над 2,2 милиарда, което е половината от броя на пътниците през 2019 г. Безжичните компании може да имат право тук.

Разбира се, когато става дума за мобилни мрежи, най-голямата промяна през последните години е преминаването към нов стандарт. Настоящите 5G безжични мрежи – желателни поради по-високата скорост на пренос на данни – предизвикаха безпокойство у мнозина в авиационната индустрия.

Радиочестотната лента е ограничена, но все още се опитваме да добавим още нови устройства към нея. Авиационната индустрия посочва, че спектърът на честотната лента на 5G безжичната мрежа е изключително близък до запазения спектър на честотната лента на авиацията, което може да причини смущения в навигационните системи в близост до летища, които подпомагат кацането на самолета.

.@SecretaryPete: "Flight attendants work hard every day to keep the traveling public safe, and we owe them our full support. This new rule will make it easier for flight attendants to do their jobs, which in turn will keep all of us safe in the air."https://t.co/cYOozANoxY