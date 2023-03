Първата 3D-принтирана ракета излетя, но не успя да достигне орбита

Първата в света 3D-принтирана ракета излетя успешно, отбелязвайки стъпка напред за калифорнийската компания, която стои зад иновативния космически кораб, въпреки че не успя да достигне орбита, предаде АФП.

Обявена за по-евтина за производство и летене, безпилотната ракета Terran 1 стартира от Кейп Канаверал, Флорида, в 23:25 ч. (03:25 ч. по Гринуич), но претърпя "аномалия" по време на отделянето на втората степен, докато се движеше към ниска околоземна орбита, според живото предаване, излъчено от аерокосмическия стартъп Relativity Space.

Компанията не даде веднага повече подробности.

Макар че не успя да достигне орбита, изстрелването доказа, че ракетата - чиято маса е 85 % от 3D-печат - може да издържи на трудностите при излитане.

Успешното изстрелване се състоя при третия опит. Първоначално беше планирано да стартира на 8 март, но в последния момент беше отложено поради проблеми с температурата на горивото.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe