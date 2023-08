"Естествена и учтива": Кейт Мидълтън без обувки в дома на популярен радиоводещ

К ейт Мидълтън е останала без обувки по време на посещение, за да разговаря с Роман Кемп в дома на родителите му.

В ново интервю за "Таймс", публикувано в четвъртък, радиоводещият си спомня как принцесата на Уелс го е потърсила след излъчването на документалния му филм по Би Би Си "Роман Кемп: Нашата тиха извънредна ситуация", в който се обсъжда как кризата с психичното здраве засяга младите мъже.

‘Respectful’ Kate Middleton went shoeless while visiting Roman Kemp’s parents’ home https://t.co/hHBxXHE1H3 pic.twitter.com/FyDt7dHcAq

"Това беше чест, но беше и едно от най-странните неща", казва той. "Имахме разговор в "Zoom", само тя и аз."

По време на разговора си 41-годишната Мидълтън и 30-годишният Кемп решават да направят кратък онлайн филм, в който да обсъдят мъжете и самоубийствата.

"И тя каза: "О, знаеш ли, мога да дойда при теб и да го обсъдим там", спомня си той. "А аз просто казах: "Не, нека отидем при родителите ми. Това е по-голяма къща".

Роман разказва, че той и бъдещата кралица са седели на кухненския плот заедно с родителите му - поп звездите Мартин Кемп и Шърли Холиман, сестра му и кучетата им.

"Най-забавното беше, че тя нямаше обувки, защото беше достатъчно уважителна, за да си ги събуе до вратата", добави той.

"Това наистина ми остана в главата, защото никога не се вижда кралска особа без обувки".

Kate Middleton Went Shoeless in a Polite Yet Surprising Move During Visit with Roman Kemp https://t.co/J5hRqMYYhP