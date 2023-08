„Пръстите ѝ побеляха“: Нови разкрития за напрегнат разговор между Кейт и Меган

В мемоарите си „Резервният“ принц Хари признава, че е имало напрежение между Меган Маркъл и Кейт Мидълтън още от началото на връзката им и описва разговор между тях.

Меган Маркъл никога не се е разбирала с принцесата на Уелс - въпреки общата им съдба.

Двете жени водеха сравнително нормален живот, докато не се омъжиха за мъже от най-известното семейство в света и трябваше да се справят с огромното общественото внимание насочено към тях. Но техните много различни характери и подходи към живота създадоха напрежение помежду им.

What Was Meghan Markle and Kate Middleton Wedding Fight About? - https://t.co/3G7VmYdLRX pic.twitter.com/Yhb4q1tuT5

В мемоарите си принц Хари разказва на няколко пъти, че съпругата му изглеждала враждебно настроена към снаха му в първите дни на романса им. Той споделя, че двете жени се скарали за роклите на шаферките в навечерието на сватбата му, което оставило Меган силно разстроена и разплакана, както и че Кейт "направила гримаса", когато херцогинята взела назаем гланца ѝ за устни.

Но изглежда, че двете жени, Хари и принц Уилям решили да си поговорят открито, малко след медения месец на херцозите на Съсекс. Разговорът бил толкова напрегнат, че пръстите на Кейт побелели. Хари разказа момента в мемоарите си, след като той и Меган били поканени на чай.

Той си спомня как и двете страни изразили оплакванията си. Кейт поискала извинение от Меган, докато стискала кожения диван, на който седяла толкова силно, че „пръстите й побелели“. Според книгата на Хари Кейт искала Меган да се извини за това, че й направила забележка за хормоните, както и, че й казала, че има „бебешки мозък“, докато била бременна.

Meghan Markle and Kate Middleton ' fight ': ‘There’ s SO MUCH individuals do not understand', starlet states https://t.co/Rf6NgcCXGL pic.twitter.com/rx89BESXSy