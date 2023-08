Парти принцеса: Кейт Мидълтън показа небрежност на музикален фестивал

К ейт Мидълтън изглеждаше необичайно небрежно, когато беше забелязана от фен на фестивала "Хоутън" в Норфолк, Англия, през уикенда - и изглеждаше готова да се развихри в своите небрежни дрехи.

41-годишната принцеса на Уелс разголи раменете си, облечена в черен топ, докато разговаряше с приятели на снимката, която беше споделена от потребителя X @JazzWild_ във вторник и озаглавена: "Едно от момчетата щракна Кейт Мидълтън @houghton 🤣".

Kate Middleton flashes hint of skin in off-the-shoulder top for rare casual outing at music festival https://t.co/whWP3h32yN pic.twitter.com/4GnfUi2pVg