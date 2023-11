"Ел Колачо": Фестивалът, на който мъжете прескачат новородени бебета

В сърцето на Испания китното селце Кастрило де Мурсия се превръща в епицентър на вековна традиция, известна като "Ел Колачо", при която мъже прескачат новородени деца, за да предпазят от зло - зрелище, което е колкото завладяващо, толкова и нетрадиционно.

"Ел Колачо", който се провежда по време на празника Corpus Christi, е многовековна традиция, датираща от 1620 г. В нея участват мъже, известни като "Ел Колачо", облечени в ярки, жълти костюми и маски, символизиращи дявола. Тези мъже тичат и скачат върху дюшеци, върху които са поставени бебета, родени през последните 12 месеца. Смята се, че този акт очиства бебетата от първородния грях, осигурява им безопасен път през живота и ги предпазва от болести и зли духове.

There is an annual religious festival in Spain named El Colacho that involves lining up newborn babies in the street and jumping over them. #MythAndFact pic.twitter.com/SFkoGE5nq4

Бебетата, които стават част от зрелището, по традиция са облечени в кръщелните си дрехи, а празникът се посещава със смесица от тържественост и празнуване. Родители от целия регион водят новородените си деца, за да участват в този вековен ритуал, демонстрирайки вярата си в това своеобразно културно наследство.

Въпреки дългата си история, "Ел Колачо" не е лишен от критици. Практиката повдига вежди по целия свят, като на преден план излизат опасенията за безопасността на децата. Въпреки това общността на Кастрильо де Мурсия поддържа ритуала с внимание и прецизност, като гарантира, че бебетата няма да пострадат по време на фестивала. Самите скачачи се подбират от братството на Сантисимо Сакраменто де Минерва, местната религиозна група, която отговаря за организирането на събитието, и се обучават за акта, за да избегнат инциденти.

Spanish tales say the Devil is tired of babies crying in hell. So they don’t end there, he comes to steal their original sins. In June, on the streets of Castrillo de Murcia, parents lay their babies down as el Colacho (Devil) jumps over & flees with their sins #FolkloreThursday pic.twitter.com/g8Xy0nIXi0