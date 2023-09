Шумно народно веселие: Кой е най-големият бирен празник в света

Т ой е най-големият народен празник в света: мюнхенският Октоберфест тази година ще продължи от 16 септември до 3 октомври. Традиционно той посреща милиони гости от цял свят, пише Deutsche Welle .

Ето най-важното за шумното народно веселие:

Образът на типичния германец се формира от векове. А вече над два века свой принос в създаването и поддържането на този образ дава ежегодният мюнхенски празник Октоберфест. Милиони посетители от цял свят, реки от бира, вурстчета, печени пилета, къси кожени панталонки, прелестни народни носии - това също е част от всенародното шумно веселие, които тази година ще продължи от 16 септември до 3 октомври.

"Малки" издания на Октоберфест се организират по целия свят - от Америка до Китай, но ние ще се спрем на най-важния и оригиналния - най-големия народен празник в света.

🍻 ❤️ It's that time of the year in Munich! During the 2023 Oktoberfest, our guides are free in Munich, Berlin and Schwangau (Neuschwanstein Castle). Enjoy and share with your friends https://t.co/Q1eei2l7cK #Oktoberfest #wiesn #Munich #Berlin #traveltheworld pic.twitter.com/oGe7DbB64i — Audiala: Your Pocket Tour Guide (@audiala_app) September 15, 2023

Шествието

Октоберфест се открива с тържествен парад, основни участници в който са дружествата и клубовете, поддържащи традициите на националните баварски носии, духови оркестри, както и коли с бъчви, пълни с бира. Бъчвите подсказват какво стои в центъра на празничното действие.

Прякото предаване

Из града преминават до десет хиляди души с носии от всички региони на Бавария. Откриването на Октоберфест естествено се предава пряко по телевизията, при това не само в Бавария, а в цяла Германия.

Премиерата

Първият Октоберфест се е провел на 17 октомври 1810 година. Повод за народния празник става сватбата на бъдещия баварски крал Лудвиг Първи и принцеса Тереза. На поляните край Мюнхен, които оттогава носят името на булката (Терезини поляни), в чест на младоженците са организирани конни надбягвания. Баварската дума за поляни "Wiesn" се превръща в синоним за официалното название Октоберфест.

Маси за 119 000 души

На Терезини поляни за празника се издигат 14 големи бирени шатри, всяка от които може да вмести няколко хиляди посетители. Най-голямата побира 10 000 души. Отделно от тях в над 20 по-малки павилиона (за до 500 души) гостите могат също да се снабдят с бира, кафе или храна. Общият брой на местата по масите на Октоберфест е около 120 000.

Beer, girls, and fun: Oktoberfest 2023 kicks off in Munich!



Only local beer, brewed in accordance with the 1487 Beer Purity Law, is served at the festival. Last year, the festival attracted 5.7 million visitors.



The history of Oktoberfest began in 1810, celebrating the… pic.twitter.com/Yo6f49ssX7 — Global Observer X (@GlobalObserverX) September 17, 2023

Тежката атлетика

10-12-14...Келнерките на Октоберфест успяват да носят наведнъж невероятни количества тежки бирени чаши. Всяка съдържа по литър бира, а и самата чаша от дебело стъкло никак не е лека. На празника работят около 13 000 сервитьори, бармани, готвачи и друг обслужващ персонал. Всеки келнер изминава за една смяна по около 10 километра. В работни дни той разнася средно по 100 еднолитрови чаши бира, в почивните дни - до 300. Плюс други напитки и различни ястия, като печени пилета и вурстчета.

"Налято е!"

В първия ден има специална церемония за началото на празника - отварянето на първата бъчва. По традиция това почетно задължение се изпълнява от кмета на Мюнхен - той трябва с помощта на дървено чукче да вкара кранчето в бъчвата. Обикновено за това са нужни два-три удара. Вдигайки първата чаша, кметът казва "O'zapft is!", т.е. "Налято е" на баварски диалект.

Колко струва бирата?

Според данните на организаторите, през 2023 година цената на литър бира на Октоберфест ще е между 12,60 и 14,90 евро. През 1971 година, например, литър бира е струвал 2,95 западногермански марки, а през 2002 година цената е била 6,8 евро.

По колко бира се изпива?

Специално за Октоберфест в Мюнхен се варят около седем милиона литра бира. През 1980 година гостите на празника за две седмици са изпили 3,8 милиона чаши по литър, а в последните години преди началото на пандемията - около 7,5 милиона.

Бюрото за намерени вещи

Колкото повече са хората, толкова повече неща губят. По време на празника в бюрото за намерени вещи на Октоберфест се предават по няколко хиляди предмета, някой път - над 4000. Сред тях - 1300 удостоверения, 620 дрехи, 600 портмонета, 520 мобилни телефона. Всеки четвърти предмет успява да бъде върнат на собственика му.

А храната?

Всяка година гостите на Октоберфест изяждат 120-130 говеда и 50-60 телета, опечени на шиш. Свинските вурстчета са около 350 000, печените пилета - двойно повече, свинските джолани - около 80 000. Цифрите се променят през годините, но впечатляващите мащаби си остават.

В крак с времето

Октоберфест вече не е само море от бира и планини от месо - празникът върви в крак с времето, без да се ограничава с традиционните джолани. От няколко години насам се поднасят и вегански блюда.

Работното време

В големите бирени шатри в работни дни напитките се предлагат от 10:00 сутринта до 22:30 вечерта, а в почивните дни обслужването на гостите започва с час по-рано. В 23:30 на Терезини поляни всичко се затваря, а най-ревностните посетители се местят в някое от многобройните мюнхенски заведения.

Сувенирните чаши

Всяка година организаторите на Октоберфест пускат на пазара специални възпоменателни чаши с нови емблеми - стъклени и керамични, с капачета или без.

Рекордът

В последните години преди пандемията посетителите на Октоберфест са били 5,6 - 6,5 милиона. Рекордна е 1985 година, когато на празника са дошли над седем милиона души. През 2020 и 2021 година традицията бе отменена заради ограниченията, свързани с коронавируса. През 2022 година посетителите на Октоберфест са били 5,7 милиона.