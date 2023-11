Парад на цветове и черепи: "Катаринас" и Денят на мъртвите в Мексико (СНИМКИ)

О живено нашествие на скелети в Мексико сити. Жителите на града се включиха в парада "Катринас", подготвяйки се да отбележат Деня на мъртвите.

Много от участниците бяха гримирани така, че да приличат на Ла Катрина - името, дадено на елегантна фигура на скелет, популярна в мексиканската култура.

Skulls and flowers on parade at Mexico's Catrinas procession https://t.co/AthLZjbQiy

Какво представлява Денят на мъртвите и как се празнува?

Día de los Muertos, или Денят на мъртвите, е испански празник на цикъла на живота и смъртта и се провежда всяка година на 1 и 2 ноември.

Това е един от най-важните годишни фестивали в страната. По време на колоритния фестивал се провеждат големи шествия, а хората често рисуват лицата си, за да приличат на черепи.

Ярко оранжевите и жълтите цветя заемат важно място, тъй като се смята, че привличат душите на мъртвите с аромата си.

Огромни скелети от папиемаше също са станали популярна част от шествията, които предшестват Деня на мъртвите.

Processions and parades, known as comparsas, fill the streets during the #DayOfTheDead celebrations. Participants wear colorful and elaborate costumes, painted faces resembling skulls, and dance to lively music. #AIArtwork #NFT #Polkadot pic.twitter.com/KgBUVJNuJe