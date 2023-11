Екстремните упражнения: Благоприятстват или отслабват имунната система?

Л оши новини за всички любители на екстремните упражнения: прекомерният интензитет може да отслаби имунната ви система.

Това може да е проблем за работещите с професии, които изискват физическо натоварване, като например спортистите.

"Хората, които са в много добра физическа форма, може да са по-предразположени към вирусни респираторни инфекции непосредствено след интензивни физически упражнения", предполага биомедицинският учен от Тихоокеанската северозападна национална лаборатория (PNNL) Ернесто Накаясу. "Наличието на по-малка възпалителна активност за борба с инфекцията може да е една от причините".

Въпреки че има сериозни доказателства, които предполагат, че умерената физическа активност сред здрави индивиди може да благоприятства имунната система в дългосрочен план, това, което се случва с имунната система директно след интензивни упражнения, е противоречиво.

Има малко надеждни доказателства в подкрепа на твърдението, че интензивните упражнения повишават риска от инфекции, въпреки че няколко предишни проучвания отбелязват инфекция на горните дихателни пътища при спортисти, в сравнение с контролните групи, след напрегнати дейности. Не е известно дали това са корелации или причинно-следствени връзки.

Така Накаясу и колегите му тестват кръвната плазма, урината и слюнката на 11 пожарникари преди и след 45 минути интензивни упражнения, при които теглят до 20 килограма екипировка по хълмист терен.

„Искахме да разгледаме задълбочено какво се случва в тялото и да видим дали сме в състояние да открием опасност от изтощение в най-ранните му етапи“, обяснява биоаналитичният химик от PNNL Кристин Бърнум-Джонсън.

Няма съмнение, че упражненията правят чудеса за здравето ни, но се оказва, че те могат да имат и обратен ефект.

