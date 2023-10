Учени откриха още една полза от секса за здравето

С ексът е естествена, обичайна и приятна част от човешкия живот. Изглежда, че сексът защитава здравето на мозъка при възрастните хора, твърдят учени.

Проучване, проведено в САЩ, разглежда като съвкупност живота, сексуалността и ума.

Благодарение на него експерти са установили, че сексуалната активност при възрастните хора е свързана с по-добри когнитивни функции.

Проучването изследва, колко често възрастните хора прибягват до интимност.

„Перфектният момент“: Колко време трябва да изчакате за интимности

Какво е нивото на удоволствие, което изпитват от тази близост, и какво емоционално удовлетворение им носи сексът.

Когнитивните функции на участниците са изследвани по отношение на няколко критерия - памет, език, концептуално мислене и ориентация.

Социологът Шанън Шена от колежа "Хоуп" установяват, че редовният полов контакт е свързан с по-добро мозъчно здраве във всички разглеждани възрастови групи.

Sex Appears to Protect Brain Health in Older Adults, Scientists Say https://t.co/fk8tIsmr1t