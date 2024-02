Еднопосочен билет за Тайланд: Историята на един от топ готвачите в Банкок

Н илас Корнелиусен не се нуждае от много сън. Всъщност 32-годишният мъж смята, че е притеснително, когато градът притихне през нощта.

"Аз съм и нощен, и сутрешен човек", казва роденият в Швеция главен готвач на скандинавско-азиатския фюжън ресторант Villa Frantzen, един от двата скандинавски ресторанта в тайландската столица.

"Предпочитам да бъда в динамичен град, който никога не спи, а Банкок ми дава това", добавя той.

Но макар Тайланд отдавна да го привлича, дори в младежките му години, Корнелиусен казва, че никога не си е представял кариера в областта на готварството.

Вместо това той е привлечен от муай тай или тайландския бокс, изкуството за нанасяне на удари, известно с красивите поредици от мощни удари с колена и лакти, последвани от светкавични ритници. Поглъща го незабавното потвърждение, че е по-добър от противника си - този непосредствен резултат, основан на способности и умения. През ваканциите в гимназията той дори пътувал самостоятелно до Тайланд, за да се включи в тренировъчни лагери по муай тай.

"По време на тези пътувания се влюбих в страната", разказва Корнелиусен пред CNN Travel.

Но тази трескава възбуда - не е трябвало да се случва. След като получава травма на ръката по време на бокс, той е принуден да се откаже от муай тай. Въпреки това той не спира да мисли за Тайланд.

От ринга в класната стая

Още на следващия ден след завършването на гимназията в Швеция Корнелиусен резервира еднопосочен билет до Банкок и подава молба за учебна виза.

"Така се оказа, че уча икономика, защото ми трябваше начин да получа виза, за да мога да остана", усмихва се палаво той.

Едва по средата на следването си, от 2010 до 2014 г., той се вдъхновява от свой състудент и приятел, който "управлява местни тайландски заведения за хранене, нищо изискано".

Все пак нещо в него го привлича към това преживяване.

"Атмосферата в кухнята ме очарова - всички трябва да се обединят, за да се случи всичко", спомня си Корнелиусен.

По онова време готвачът не смята, че ще може да реализира новата си страст към готвенето в Тайланд. Вместо това смятал, че ще е най-добре да се върне към корените си и да разбере вкусовете, с които е израснал, преди да започне да готви каквото и да било друго, затова завършил обучението си и се върнал в Европа. Това е мнение, с което не е съгласен и до днес.

"Никой стил на готвене не е по-важен от друг. Широкият спектър, който се получава от изучаването на кухни от цял свят, е това, което придава на всеки готвач уникални умения и по-добра основа за творчество. Ето защо, след като работих в различни кухни, започнах да се интересувам от азиатската кухня", казва Корнелиусен.

Започвайки в една стокхолмска тратория, той усъвършенства уменията си и си спечелва място в удостоения със звезда "Мишлен" ресторант Noma в Копенхаген - избиран за най-добър ресторант в света в продължение на няколко години. През 2019 г. печели сребро в Bocuse d'Or, най-престижното международно състезание по готварство в света, като част от шведския отбор.

Talk about longevity: Restaurant Noma in Copenhagen has been voted Best Restaurant in the World multiple times. Foodies, take note! #RestaurantNoma #Epicurean pic.twitter.com/ClwIyb85fW — Audiala: Your Pocket Tour Guide (@audiala_app) September 8, 2023

Въпреки тези успехи, той знае, че иска да се върне в Азия, за да преследва страстта си към кулинарното изкуство.

През 2022 г. Корнелиусен се премества във Villa Frantzen, която отваря врати същата година, където представя непринудена скандинавска храна с азиатски влияния в поредица от сет менюта.

Bangkok dines the Nordic way at ‘Villa Frantzen’https://t.co/jSTSiGOMXR pic.twitter.com/Ev956fLIGb — Coconuts Bangkok (@CoconutsBangkok) June 8, 2022

"В Тайланд получавам това усещане за принадлежност и връзка с хората, храната и културата. Беше просто невероятно. Беше като да живееш в рая всеки ден. Мразя студеното време!", казва той, припомняйки си първите си дни като емигрант в тайландското кралство.

Villa Frantzen: скандинавска кухня с азиатски влияния

Villa Frantzen е част от Frantzen Group - ресторантска империя, собственост на известния готвач и бивш футболист Бьорн Френтцен, и се намира в района на Sathorn Road в Банкок.

Вилата в скандинавски стил с дъбов аромат и отворена кухня е заобиколена от бълбукащите мини водопади в градината и е притисната до гигантско дърво, което предизвиква усещане за топлина и носталгия. Тя също така провокира творчеството на Корнелиусен.

Бившият боксьор приготвя ястия с плътна консистенция, като кехлибареното, богато ароматно говеждо консоме и кремообразните фоа гра вонтони, които имат вкус на масло с аромат на еленско месо и нотки на черен дроб.

Welcome to Bangkok, team Villa Frantzén @bjornfrantzen! High-level 🇸🇪 cuisine at its best. And grilled scallops to die for! 😋 ⭐️ ⭐️ ⭐️ pic.twitter.com/WDb6ZpgNQX — Embassy of Sweden in Thailand (@SwedeninTH) June 4, 2022

И макар че хората и преди са поглъщали стриди директно от черупките им, скандинавско-азиатската версия, овкусена с подправка от тиква, може да се окаже чужда за езиците им. Особеното в тази сочна стрида с пушена сметана и орехово масло от морски зърнастец е, че тя се приготвя при 63,4 градуса по Целзий в продължение на един час.

"Ако намеря нещо, което ми харесва, мога да прекарам дни над него. И мога да изкарам дълго време с няколко часа сън на нощ. Не знам какво е това. Лягам си късно, събуждам се и се чувствам свеж", казва Корнелиусен за творческия си процес.

Дори когато е свободен от работа, той не прекарва времето си в леглото, а излиза да изследва Банкок.

"Аз съм интровертен екстроверт - много общителен и социален с хората, които познавам и харесвам. В по-големи групи се въздържам да крада светлината на прожекторите. Но в кухнята се налага да бъда по-властен", казва готвачът.

Бъдещето на ресторантската сцена в Банкок

"Тя ще процъфтява още повече. Навлизат много големи имена, а млади готвачи отварят свои заведения за хранене ... Мисля, че трябва да си остър и актуален, а това подтиква ресторантите", отговаря Корнелиусен на въпроса какво очаква през следващите пет години.

Вече е минало повече от десетилетие, откакто Корнелиусен за пръв път се е насочил към Банкок, и той признава, че пътят му в кариерата е бил необичаен - и всичко друго, но не и лесен.

"Скокът от изучаването на икономика към влизането в кухнята беше рискован и труден. Вместо радостна младост, последните 10 години бяха изпълнени с упорита работа и отдаденост, за да усъвършенствам кулинарните си умения", казва той.

Но със сигурност се е получило - особено като се имат предвид чувствата му към студеното време.

"Благословия е да имаш лято всеки ден", смее се той.