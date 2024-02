Ресторантът, в който царуват 40 баби от цял свят (СНИМКИ/ВИДЕО)

С обственик на ресторант в Стейтън Айлънд, Ню Йорк, е наел повече от 40 баби (и един дядо) от цял свят. Традицията на ресторанта да наема този специфичен вид персонал му напомня за дома и семейството. Заведението е малко и едва побира 30 души.

Г-н Скаравела открива ресторанта в чест на майка си Мария през 2007 г., година след нейната смърт. Той е наследил пари от нея и е знаел какво да направи с тях - искал е да отбележи италианското си наследство.

"Аз съм италианец и семейството ми липсваше. Загубих почти цялото си семейство, баба ми, сестра ми и майка ми, така че подсъзнателно се опитвах да пресъздам цялото това усещане за домашна трапеза. В началото включвахме само други баби от различни части на Италия, а през 2010 г. осъзнах, че не става дума само за италианци, а за всички", казва г-н Скаравела, който е родом от Бруклин.

След това осъзнаване г-н Скаравела официално стартира Nonnas of the World, игра на думи с италианската дума за баба, проект, целящ да отбележи разнообразието и уникалната култура на хранене по света.

Той не само е помогнал за създаването на мрежа сред бабите, но Enoteca Maria е помогнала на г-н Скаравела да създаде свое собствено семейство - съпругата му Микела е била чест клиент, преди да се оженят.

Enoteca Maria разполага с две кухни, като едната е посветена на 10 италиански баби, които приготвят обедното меню, а другата кухня акцентира върху определена страна в определен ден.

Тухлените стени на ресторанта са украсени с рисунки на 17-годишен младеж на популярни личности от попкултурата като Мерилин Монро и Робърт де Ниро. На друга стена са изложени банкноти от цял свят, изпратени от различни доброжелатели, които се надяват ресторантът да успее.

ENOTECA MARIA is a unique restaurant in Staten Island, New York. Its frequently changing menu is created by grandmothers from different countries, also known as Nonnas of the World. During our visit the food was prepared by Nonna Adelina from Italy and Nonna Fatma from Turkey. pic.twitter.com/qSBu8yPtgc — @drei@aus.social (@_drei) August 8, 2022

Дървените маси са разположени плътно една до друга, поради което понякога се налага самостоятелен клиент да седне и да се сприятели с непознат, който седи до него. Сервитьорките описват специалитетите, които се променят с всяка нова баба, която се присъедини към персонала.

Собствената култура е осезаема - встрани от едната стена лежи богата селекция от италиански вина и още по-различна селекция от вина от различни части на света. А за да се почувствате като у дома си, г-н Скаравела е поставил снимки на родителите си върху стелажите с вината.

Г-н Скаравела има баби от всички краища на света - Шри Ланка, Гърция, Япония, Турция, Франция и дори една бразилка.

"Нашата цел е да представим всяка страна и всяка култура, защото храната те отвежда там, без да знаеш", казва той.

At this New York City restaurant, grandmas are the chefs. More than 30 grandmas at Enoteca Maria take turns cooking dishes from around the world. 👵🌍 https://t.co/0IVm8k9hqA pic.twitter.com/Lz2reKh6m9 — Eyewitness News (@ABC7NY) March 28, 2019

Връзката с Enoteca Maria е изключително лична за г-н Скаравела, който забелязва промяната в отношението на собствената си майка след смъртта на съпруга ѝ и настоява тя да се присъедини към група за опечалени, за да излезе от къщи. Той установил, че това е помогнало, и видял, че е помогнало и на бабите, които работят в неговия ресторант. Една баба от Гърция загубила съпруга си и дъщеря ѝ я завела на работа, за да може да излезе от къщи.

"Казах ѝ: "Утре имаме някакво медийно събитие и ако майка ти иска да дойде, ще се радваме да я приемем тук." И така, тя дойде и си съчувстваше с всички останали дами, а децата бяха отпред и казваха, че отдавна не са виждали майка си толкова щастлива. Това помага на много от тези дами да излязат от къщи, за да могат да изкарат малко пари, и им дава възможност наистина да изразят културата си по кулинарен начин", разказва той.

Според г-н Скаравела повечето от бабите идват в Америка след децата си и помагат за отглеждането на внуците си. Такъв е случаят на Хабиба Хачеми, която имигрира в САЩ пред 2015 г., и на италианските баби - главният готвач Аделина Орацо от Неапол и готвачката на паста Пиера Косеро от Сицилия. За всички тези жени шансът да работят за г-н Скаравела идва, след като отговарят на обяви.

След като отговаря на обява в местен вестник, Аделина, която пристига в САЩ със съпруга си и шестте си деца през 1991 г., бързо се превръща в основен работник в ресторанта, започнал скоро след първото му отваряне.

"Печено пиле, лазаня, пълнени гъби, имам много неща. Мога да приготвя всичко. Обичам да правя всичко и нямам любимо нещо, всичко, което правя, правя, защото ми харесва", казва тя с горда усмивка на лицето си.

Аделина е тиха жена, но страстта ѝ към храната бързо се проявява в кратки изблици на удоволствие и вълнение.

Enoteca Maria, a Staten Island restaurant is run only by grandmas from every corner of the world who cook the cuisines of their ancestors. The owner doesn’t hires professional chefs - “They do a great job imitating dishes but these ladies are the vessels … pic.twitter.com/k3Y4klpsc8 — Benjamin Young Savage (ᐱᓐᒋᐱᓐ)  (@benjancewicz) March 4, 2022

Някои от бабите оставят кариерата си в родните си страни в търсене на по-добър живот в Америка.

Веднъж месечно алжирската баба Хабиба може да бъде намерена да работи спокойно в кухнята на горния етаж на уютната Enoteca Maria. Менюто на Хабиба е просто - скара със сирене, понички със сметана и световноизвестен кускус с пилешко месо, стафиди, моркови и картофи.

Това е съвсем различен начин на живот от този, който Хабиба е водила в Алжир, където е преподавала арабски език на малки деца повече от 30 години. Но това е животът, който познава, откакто дъщеря ѝ отговаря на обява в Craigslist от мъж, който търси баба от Северна Африка, която да готви в ресторанта му.

"Липсва ми преподаването и много ми липсват децата ми Но имам нужда от пари и обичам да готвя. Обичам този ресторант и нашия шеф", казва Хабиба, която оставя и тримата си сина.

Habiba Hachemi, con cincuenta y tantos años, aún no tiene la edad de una abuela, pero para Joe Scaravella pasa totalmente por una nonna. Para él, la palabra italiana para abuela no está tan asociada al hecho de tener nietos, sino con la gastronomía...https://t.co/5Z5gS7T148 pic.twitter.com/C4frq5PDqO — ORP Noticias Tuxtepec (@orpnoticiastux) March 19, 2018

Пиера, сицилианката, е работила и преди да напусне родината си. Била е счетоводител, но се е преместила в САЩ, за да намери по-добър живот

"Боже мой, много е различно! Харесвам и двете работи, но тук работя, за да живея. В Италия е много хубаво и красиво, но тук има работа", казва тя.

Ярка и много жизнена личност, Пиера има бурен глас, който идеално се съчетава с махащите ѝ ръце, докато разказва за любовта си към храната и приготвянето на юфка.

Looking for some good old-fashioned home cooking? 🍝



Enoteca Maria in NYC has been featuring recipes made by "nonnas" and is now expanding with dishes made by grandmas from all different backgrounds!



What was "the dish" your grandma rocked? 🙌



📸: GMA

✍️: @TheAshleyGreco pic.twitter.com/XvrfbjXNfr — Ottawa’s MOVE 100 (@Move100Ottawa) April 19, 2023

Всички те обичат да готвят, тъй като са се учили от майките си и са помагали в кухнята у дома още в ранна възраст. Днес клиентите им търсят домашната им кухня, като Аделина приготвя вкусни чийзкейкове и месна лазаня, а Пиера обича да прави перфектната лазаня Болонезе.

За по-голямата част от бабите, които работят в Enoteca Maria, английският не е първият им език. Хабиба, която владее свободно арабски и френски, е учила в безплатно американско училище по английски език в Бруклин. Аделина също се бори с английския си, но Пиера въпреки това шеговито се гордее с обширните си познания по различен вид английски.

"Говоря британски английски и знам британския английски, но не знам американския английски", казва Пиера със смях.

Но всички те обичат работата си и обичат да работят за г-н Скаравела, който според тях им е помогнал да придобият чувство за смисъл. Г-н Скаравела има голямо търпение към бабите и им плаща по 250 долара за 10-часова смяна. Повечето от бабите работят веднъж месечно, тъй като собственикът на ресторанта разполага само с шестима служители на пълно работно време. Толкова голяма заплата, съчетана с леко занемарено местоположение и малка сграда, прави нещата доста трудни за г-н Скаравела.

"В сряда и четвъртък повечето ни клиенти не идват от града. Да, те идват от цял свят, но едва ли искат да пътуват в делничен ден. Затова, за щастие, всеки път, когато имат представление в театъра, това е добре за нас", казва той.

There is no secret ingredient at Enoteca Maria on Hyatt Street in Staten Island. But someone special is always in the kitchen.



Story: https://t.co/MGvVz0fhY6 pic.twitter.com/SoQXPPJTvs — Scripps National News (@ScrippsNational) October 23, 2020

Роденият в Бруклин г-н Скаравела за първи път решава да се премести в Стейтън Айлънд доста импулсивно. След смъртта на майка си ресторантьорът иска да инвестира в нов имот в район, който евентуално би могъл да се превърне в следващото възходящо място. Той се спира на дома си на Стейтън Айлънд, след като забелязва красива гледка от задния двор, като купува имота веднага след като отива да го види за първи път. През следващата година той вършел някакви задачи, когато се натъкнал на имота под наем, който скоро щял да се превърне в негов страстен проект.

"Слязох в неделя, за да търся хляб, а в съседство има пекарна. Това място беше под наем и нямаше нито една тухла на стената. Нямаше нищо, но аз имах тази идея и просто я преследвах, наех помещението и похарчих всяка стотинка, която имах, и години по-късно съм тук", разказва г-н Скаравела.

Публикувайки обяви в Craigslist и във вестници, г-н Скаравела открива Enoteca Maria през 2007 г. В продължение на повече от 25 години обаче той работи като специалист по прогнозиране на материалите в Метрополитен транспорт в Ню Йорк и накрая се пенсионира на 11 август 2015 г. - осем години след като вече е отворил ресторанта.

"Сега спя малко повече. Знаете, че сънят е едно от онези мъчения, които Женевската конвенция забрани. Знаете, че не можете да лишавате хората от сън. Ако си лягаш в 1 часа и се събуждаш в 5 часа за какъвто и да е период от време, това се отразява на нервите ти. Получих пенсията и медицинската си помощ и не съжалявам, но беше трудно да се справят и с двете", казва г-н Скаравела, докато се смее.

И без да съжалява, г-н Скаравела прави стъпка, като си позволява да греши в името на иновативната свобода.

"Нямам представа какво правя. Мисля, че това помага, защото когато нямаш предварителни представи за това как трябва да изглежда нещо, можеш да бъдеш по-креативен", казва той.

Но с цялата си упорита работа по поддържането на Enoteca Maria г-н Скаравела почти не разполага със свободно време.

"Трябва да се махна от тук. Искам да отида на почивка. Със съпругата ми наистина искаме да си вземем кемпер и да видим страната. Преди време осиновихме спасително куче и искаме да го вземем с нас, разбира се", казва той със смях.

Г-н Скаравела се запознава със съпругата си Микела в ресторанта.

"Бях редовен клиент и веднъж му донесох от Италия един много неподозиран подарък, защото той има лесен достъп до италианска храна. Затова исках да намеря нещо много странно и го намерих. Това е малък десерт, който правят само в моя град, ако отидете на 20 мили от там, няма да го има", разказва Микела, която самата е родом от Италия.

"Когато ми го даде, го ударих в бара, защото не знаех какво е. Беше кръгъл като шайба за хокей и нямах големи очаквания за него, но беше наистина добър", добавя съпругът ѝ.

At Enoteca Maria in New York, a new grandma from a different part of the world takes over the kitchen every day. 🌍 pic.twitter.com/tHF9UeHVPj — Dose (@dose) May 9, 2019

С цялата си упорита работа г-н Скаравела вече е насочил погледа си към следващото голямо нещо и продължава да помага за изграждането на своята общност. Той не желае да разширява дейността си с нови обекти, а вместо това се фокусира върху книга, описваща подробно историята на всяка от бабите, както и една от характерните им рецепти. Г-н Скаравела иска да превърне виртуалната си книга в истинска книга, която да подчертава историите и рецептите на различните баби. Той се надява, че историите на бабите ще бъдат на родния им език с възможност за превод на всеки език.

"Така че историите ще са на техния език и ще има падащ списък с езици за превод и целият свят ще може да влезе и да научи някоя рецепта. Това може да се превърне в най-голямото хранилище на културно кулинарно наследство", каза той.

Г-н Скаравела води разговори с Matador Content, които се надяват да направят филм за живота му и за Enoteca Maria. Компанията планира да подготви сценарий за телевизионно предаване, който да бъде излъчен преди това и да описва подробно произхода на италианския американец.

"От дълго време се опитвам да наложа нашата марка на пазара. Ако някой е готов да сложи името си, то това трябва да е продукт с надеждата да го продаде", казва той.

Собственикът на ресторанта акцентира върху района, като излага около Enoteca Maria творби на различни художници, които клиентите могат да закупят. Той също така предлага безплатен курс за жени, които могат да дойдат и да се научат да готвят от бабите, и подчертава значението на разнообразието в днешния политически климат.

"Nonnas in Training" (Баби в обучение) по същество означава, че всеки ден една млада жена ще идва и ще се подготвя за деня заедно с баба. Това имитира предаването на културата от майка на дъщеря, което всъщност е начинът за съществуване на поколенията. Много се гордея с това, което правя, особено във времето, в което се намираме сега. Това е много страшно време", казва г-н Скаравела.