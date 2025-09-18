Любопитно

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември

18 септември 2025, 12:00
В ръзката на Джъстин Бийбър и Хейли Болдуин Бийбър отново е силна, съобщава People.

Източник разказва как преодоляването на „предизвикателствата“ им е укрепило връзката им като двойка. 28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември. Те също така отбелязаха първия рожден ден на сина си Джак Блус през август.

„Те са имали предизвикателства като всички останали, но винаги се връщат към едно и също нещо: Те наистина вярват, че са сродни души“, казва източникът.

„Това, че станаха родители, само задълбочи връзката им – Джак е центърът на всичко за тях​. И Джъстин, и Хейли процъфтяват в момента. Току-що отпразнуваха годишнината от сватбата си, той е на върха на класациите, а тя чупи рекорди по красота“, продължава източникът.

„И двамата са много фокусирани. Джъстин е супер благодарен на феновете си. Той е развълнуван от Коачела. Хейли, разбира се, ще бъде там.“

През май elf Beauty придоби марката за грижа за кожата на Хейли Rhode за 1 милиард долара в знакова сделка. Оттогава моделът стана главен креативен директор и ръководител на отдела за иновации на марката.

А на 15 септември беше обявен съставът на Coachella за 2026 г. Джъстин, заедно със Сабрина Карпентър и Карол Джи, бяха обявени за хедлайнери на предстоящия калифорнийски фестивал. Той ще се качи на сцената на 11 и 18 април следващата година.

Изпълнителят на „Peaches“ се появи преди това на фестивала Coachella през 2019 г., когато направи изненадваща поява по време на изпълнението на Ариана Гранде , за да изпълни песента си от 2015 г. „Sorry“.

„Не съм бил на сцена от около две години. Дойдох тук, без да имам представа, че ще бъда на сцената тази вечер. Както и да е, това е първото ми излизане на сцена от две години. Трябваше да си върна ритъма, стила. Между другото — албумът идва скоро“, каза Джъстин пред публиката на фестивала по това време.

„Това беше голяма работа за Джъстин“, каза приятел на певеца пред People през април 2019 г. след появата му. „Той не е свирил от дълго време. Беше много развълнуван и се почувства още по-добре след това. Обичаше да се свързва отново с феновете си.“

По-малко от две седмици преди обявяването на състава на Coachella, музикантът от "YUKON" издаде SWAG II, продължението на юлския му албум SWAG .

През юли източник разказа пред PEOPLE как SWAG е бил важен етап за Джъстин, чийто последен студиен албум, Justice , беше издаден през 2021 г.

„Този ​​албум е огромен етап за Джъстин по толкова много начини“, каза източникът по това време.

„Това е първият самостоятелен албум, който издава, откакто е станал баща , и за първи път създава изцяло негов собствен звук. Той беше толкова развълнуван, че всички ще чуят новата му музика.“

„Джъстин беше малко нервен, но най-вече развълнуван от издаването на този албум. Той искаше той да бъде перфектен и е много щастлив от резултата. Той е наистина горд с това постижение и е развълнуван за следващата глава“, добави източникът.

Източник: People    
Джъстин Бийбър Хейли Бийбър семеен живот музикална кариера бизнес знаменитости Коачела връзка родителство годишнина от сватбата
