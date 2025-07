Джъстин Бийбър изненада феновете си с нов албум

К анадският певец Джъстин Бийбър изненада своите фенове с издаването на нов албум, носещ заглавието Swag. Проектът включва 20 песни с интригуващи заглавия като Dadz Love, Devotion и Therapy Session, и излиза на фона на нарастваща загриженост сред почитателите за психичното му здраве, особено след последните му конфронтации с папараци, пише BBC.

В промоционални снимки, публикувани от Бийбър, се появяват съпругата му Хейли Бийбър и техният син – на някои кадри той го държи над главата си, препратка, която мнозина разчетоха като символична.

Фенове и колеги от музикалната индустрия посрещнаха с въодушевление новата музика, която идва цели четири години след предишния му албум Purpose. С продължителност малко под час, Swag демонстрира нова посока в звученето на изпълнителя, който работи с редица известни рапъри, сред които Sexyy Red, Cash Cobain и Gunna.

Самото заглавие на албума напомня за хита му от 2012 г. Boyfriend, в който присъства повтарящият се израз: „swag, swag, swag, on you“.

Американският рапър Big Sean беше сред първите знаменитости, които реагираха на новината, коментирайки публикацията на Бийбър в Instagram с ентусиазираното „Да!!!!“.

