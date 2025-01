Джуди Денч: Вече не мога да излизам сама

Л егендарната актриса Джуди Денч разкри, че загубата на зрението ѝ е напреднала толкова много, че тя има нужда от придружител всеки път, когато напуска къщата си, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

90-годишната звезда за първи път разкри през 2012 г., че страда от дегенерация на макулата в очите си, което може да причини трайна и бърза загуба на централно зрение и е причина номер едно за загуба на зрение при хора над 50 години.

Джуди сега сподели мрачна информация за състоянието си,

признавайки в новия епизод на подкаста Fearless на Trinny Woodall: „Някой винаги ще бъде с мен. Сега трябва, защото не виждам и ще вляза в нещо или ще падна. Винаги съм нервна, преди да отида на събитие. „Нямам представа защо… Изобщо не съм добра в това да бъда сама, нито бих бил сега. И за щастие сега не ми се налага, защото се преструвам, че не виждам нищо“.

