Джуди Денч: Невъзможно е да играя, зрението ми е силно влошено

Д жуди Денч разкри в телевизионно предаване, че дегенеративното състояние на очите й затруднява все повече актьорските й изяви, съобщи ДПА.

Актрисата, която е на 88 години, и преди е споделяла, че страда от дегенерация на макулата. Сега тя разкри в "Шоуто на Греъм Нортън", че това прави "невъзможно" да продължи да играе.

"Става невъзможно и защото имам фотографска памет. Трябва да намеря машина, която не само да ме учи на репликите ми, но и да ми казва къде са на страницата", казва тя. "Преди ми беше много лесно да научавам реплики и да ги запомням. Мога да изрецитирам цялата "Дванайсета нощ" в момента."

Джуди Денч е диагностицирана с възрастова макулна дегенерация през 2012 г. През 2021 г. тя каза, че все още мисли за себе си като за млада жена.

"В съзнанието си още съм стройна, висока съм метър и осемдесет и съм на около 39", каза тя пред в. "Гардиън" през същата година.

