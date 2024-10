Джуди Денч говори за скръбта си след смъртта на Маги Смит

Д жуди Денч говори за скръбта си след смъртта на близката си приятелка, колежката си Маги Смит, която почина миналата седмица.

Звездата беше попитана за Маги на сцената по време на литературния фестивал в Челтнъм от колегата си Брендън О'Хеа.

О'Хеа спомена и смъртта на съпруга на Джуди, актьора Майкъл Уилямс, а след това я попита какво е имала предвид, когато веднъж е сравнила скръбта с бензин.

„Предполагам, че енергията, която се създава от скръбта...“, отговори тя, преди да прекъсне отговора си, очевидно изгубила ума и дума.

След смъртта си на 89-годишна възраст Смит, известна най-вече от филмите за Хари Потър и „Абатство Даунтън“, беше обявена за „истинска легенда“ на сцената и екрана.

Почитта си към нея отдадоха крал Чарлз III и министър-председателят, както и редица звезди от нейната дълга кариера.

Маги Смит и Джуди Денч бяха на една и съща възраст и се познаваха от десетилетия.

Многократно са играли заедно, включително в драмата „Дами в лавандула“ от 2004 г.

През 2015 г. двете се снимат във „Вторият най-добър екзотичен хотел Мариголд“ - комедийна драма, която е продължение на хитовия филм от 2011 г.

През 2018 г. те се появяват и в документалния филм Nothing Like a Dame, в който шеговито си спомнят за живота и кариерата си.

Интервюто в събота обхвана широк кръг от теми, включително живота на Дейм Джуди като актриса.

Към края на сесията О'Хеа се поколеба, преди да каже: „Знам, че вероятно не трябва да повдигам този въпрос, но знам, че последната седмица беше трудна за Вас, защото загубихте големите си приятелки Маги Смит и Барбара Лий-Хънт.“

Judi Dench speaks of grief after Maggie Smith's death

Dame Judi Dench has spoken about her grief after the death of her close friend, fellow Dame Maggie Smith, who passed away last week.

Click here to continue.... https://t.co/kSDbEG2wymhttps://t.co/9ZQZwscx4J pic.twitter.com/shuYwIXjUR