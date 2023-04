Дженифър Лопес показва яростта си в „Майката“ (ВИДЕО)

Д женифър Лопес участва във филма "Майката" заедно с Джоузеф Файнс, Луси Паез, Омари Хардуик, Пол Раси и Гаел Гарсия Бернал. Филмът ще бъде излъчван от Netflix от 12 май.

Трейлърът показва звездата, която е принудена да изостави бебето си още при раждане, и която след години трябва да ѝ се притече на помощ, тъй като става мишена на бандити.

Vengeance is a mother! Jennifer Lopez is The Mother, premiering May 12. pic.twitter.com/Z78BC6z1RA

Героинята на Лопес се вижда в началото на клипа в разговор със звездата от „Сопрано“ Еди Фалко, която я информира, че трябва да „изчезне“, за да запази детето си в безопасност.

Неизбежното се случва, когато дъщеря ѝ (Луси Паес) е отвлечена и започва интензивно преследване.

Разбирайки, че „тя се нуждае от защита точно сега“, героинята на Лопес не се колебае да се въоръжи или да покаже на 12-годишното дете как да борави с нож или дори да кара кола.

Jennifer Lopez is a killer and a mother in Netflix’s upcoming action movie, titled “The Mother,” coming to the streamer on (when else?) this Mother’s Day weekend.https://t.co/3e0LiL5ey5