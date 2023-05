Какво се случва? Нервният Бен Афлек "затръшна" вратата на колата след Дженифър Лопес (ВИДЕО)

Б ен Афлек сякаш затръшна вратата на колата, след съпругата си Дженифър Лопес, което накара феновете да изпаднат в лудост в социалните медии. Видеото, което оттогава стана вирусно, показва как Бен върви пред Дженифър към колата им, докато пие студено кафе.

50-годишният актьор отваря вратата на 53-годишната Дженифър, която се вмъква бързо и сяда на седалката до шофьора.

Бен затваря силно вратата, като дори добавя жест с ръка, за да подчертае затварянето ѝ.

'Stressed' Ben Affleck goes viral for 'slamming' car door on Jennifer Lopez while out in LA https://t.co/iM0MH7oTNO pic.twitter.com/EcbkoKaEf9 — Daily Mail US (@DailyMail) May 11, 2023

Феновете се обърнаха към Twitter, за да коментират вирусния клип, като отбелязаха, че той изглежда „нещастен“.

Потребител написа: „Това ли е новата реклама на Dunking Donuts?“ , а друг написа: „Той винаги изглежда така, сякаш му е писнало и раздразнен.“. „Можеш „да имаш всичко“ и пак да си нещастен“, коментира друг потребител.

#BenAffleck is going viral once again for his public demeanour, after he was caught on video slamming the car door behind #JenniferLopez pic.twitter.com/yYZEnCAiSM — ET Canada (@ETCanada) May 11, 2023

Преди затръшването на вратата, Дженифър и Бен бяха видени да се усмихват и да се държат за ръце. Бен изглеждаше щастлив, докато пиеше голямото си студено кафе, а Дженифър се усмихваше и говореше с него, докато носеше топлата си напитка.

В сряда Дженифър и Бен присъстваха на премиерата на най-новия ѝ филм „Майката“ в Ел Ей. Звездите се появиха доста сърдити на премиерата, преди малко след това да се целунат и да грейнат един до друг.

Ben Affleck branded 'unhappiest husband in Hollywood' as video of him slamming a car door on J.Lo goes viral https://t.co/87ohwkmqtp — Newshub (@NewshubNZ) May 12, 2023

През февруари Бен и Дженифър бяха забелязани да изглеждат сериозни, докато бяха на наградите „Грами“. По-късно Бен изясни ситуацията, разкривайки, че се шегува с Дженифър, но след това осъзна, че камерата снима точно тях.

Бен и Дженифър се ожениха през август 2022 г., след като възобновиха романса си през 2021 г. Преди това бяха сгодени през 2002 г., преди да се разделят две години по-късно.