Дженифър Лопес предизвика слухове за връзка с охранител

Х оливудската актриса Дженифър Лопес предизвика слухове за любовна афера със своя охранител. Това съобщава Radar Online.

„Джен не ходи на срещи в момента, но това не означава, че не може да се забавлява. Тя флиртува там, където е безопасно. Разбира се, тя е привлечена от този човек.", каза източникът.

Jennifer Lopez with her bodyguard in London pic.twitter.com/uIw0C8C04V

Вътрешният човек също добави, че Дженифър Лопес вярва, че „малко флирт може да подобри имиджа ѝ“.

През май се появиха слухове, че Дженифър Лопес и Бен Афлек имат сериозни проблеми в отношенията. Беше съобщено, че актьорът се е изнесъл от имението им. По-късно стана известно, че знаменитостите са прекарали втората си годишнина от сватбата отделно.

Jennifer Lopez steps out with hunky bodyguard amid her divorce from Ben Affleck https://t.co/WGHqhMitHY pic.twitter.com/D79aLaC0CQ