„Стана част от ежедневието ѝ“: Заподозряха Дженифър Лопес в алкохолна зависимост

А мериканската актриса и певица Дженифър Лопес, която трудно преживява раздялата с Бен Афлек, беше заподозряна в алкохолна зависимост.

Според източник, близък до певицата, след развода си с Бен Афлек, актрисата започнала да пие доста често, а преди последната им среща отново имала нужда от алкохол. Вътрешният човек предполага, че знаменитостта се „самолекува“.

"Лопес изглежда се самолекува и не може да се справи със суровата реалност на този развод. Преди тя пиеше само в компания, но сега това е част от ежедневието ѝ и коктейлите, които смесва, са прекалено силни.“ ,сподели източникът

Припомняме, че наскоро Джей Ло и Бен Афлек се появиха заедно на публично място за първи път след раздялата. Очевидци твърдят, че те не само са си говорили, но и са се "държали за ръце и са се целували".

