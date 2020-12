Дженифър Лопес: Истинска икона в поп културата

Д женифър Лин Лопес, родена на 24 юли 1969 г. в Бронкс, Ню Йорк е американска актриса, певица, танцьорка, дизайнер, продуцент и модна икона. Родителите ѝ са пуерториканци - Гуадалупе Родригес и Дейвид Лопес. Има една по-голяма сестра Лесли и една по-малка - Линда, разказват във видео на канала "Портретъ" във Vbox.

На петгодишна възраст Лопес започва да ходи на уроци по пеене и танци

През 1986 г. е избрана и получава малка роля в нискобюджетния филм „Моето малко момиче“. След участието си осъзнава, че иска да стане "известна филмова звезда". Все пак, за да угоди на родителите си, тя се записва в колеж и напуска след един семестър.

Започва да участва в регионални продукции на различни мюзикъли и да пее в музикалния хор на Бродуей, с който обикаля Европа в продължение на пет месеца. По-късно получава работа в шоу в Япония, където играе ролята на танцьор, певец и хореограф.

Певицата е избрана за дублиращ танцьор на New Kids on the Block през 1991 г.

и участва в изпълнението им на 18-те годишни американски музикални награди. От 1993 до 1995 г. участва в различни филми и сериали. През ноември 1995 г. получава роля във филма Money Train заедно с Уесли Снайпс и Уди Харелсън.

През 1997 г. Лопес участва в главната роля на биографичния филм „Selena“ . Тогава заплатата на поп-изпълнителката за филма се отчита на 1 милион щатски долара, което я прави най-добре платената испанска актриса в историята.

Дебютният сингъл на Лопес „If You Had My Love“ излиза през май 1999 г., когато тя започва да подготвя първия си албум. Тя става първият изпълнител, оглавил Billboard Hot 100 с дебютен сингъл. Музикалният успех на Лопес изненадва критиците и музикалната индустрия е заинтригувана от талантите, които тя притежава.

През 2001 г. албумът ѝ “J.Lo” дебютира на първо място в американския Billboard 200.

През същата седмица участва в романтичната комедия „Сватбеният агент“ с Матю Макконъхи , който превзема върха на класациите. Това я прави първата жена, която има едновременно филм и албум номер едно в САЩ.

Третият ѝ студиен албум „This Is Me... Then“ излиза през 2002 г. и е посветен на актьора Бен Афлек, който е неин годеник по това време. През 2003 г. пуска собствена линия за дрехи и втори свой собствен парфюм.

Участва в няколко издания на „American Idol” като съдия. Не спира да се снима в различни филмови продукции и сериали. През април 2014-та излиза официалната песен за Световното първенство по футбол в изпълнение на Pitbull и J.Lo.

Има богат любовен живот зад гърба си

От февруари 1997 г. до януари 1998 г. е омъжена за кубинския сервитьор Оджани Ноа. През 2001 г. се омъжва повторно, но и този брак не продължава дълго. Две години има връзка с актьора Бен Афлек. През юни 2006 г. сключва брак с певеца Марк Антъни, две години по-късно те стават родители на близнаци. През 2011 г. двойката обявява своя развод. През 2019 г. Дженофър Лопес обяви годежа си с бившия бейзболист на Ню Йорк Янкис Алекс Родригес, с когото са заедно и до днес.

Певицата споделя, че творчеството ѝ е повлияно от артисти като Тина Търнър, Джеймс Браун, Майкъл Джексън, Мадона, Барбра Стрейзънд и Лейди Гага.

Медиите често правят сравнения между Лопес и актрисата Елизабет Тейлър, поради многобройните ѝ неуспешни връзки. Всъщност J.Lo често е наричана от медиите „съвременна Лиз Тейлър“.

Много критици приписват големи заслуги на Дженифър Лопес за това, че е успяла да разбие етническите бариери

в развлекателната индустрия. През 1999 г. вестник The Record отбелязва, че тя е помогнала на много артисти от латиноамерикански произход да имат участие във филмовата индустрия, когато тя е „запазена само за белите“.

Към 2017 г. Лопес е продала над 70 милиона записи по целия свят, а нейните филми са събрали общо 3,1 милиарда щатски долара. Тя остава единствената жена-артист, която има едновременно албум и филм номер едно в Съединените щати. През 2010 г. Лопес е отличена от World Music Awards с наградата Legend за своя принос в изкуството. През 2013 г. тя получава престижната забележителна 2500-та звезда на Холивудската алея на славата за нейния музикален принос.