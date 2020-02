Джей Ло и Шакира превзеха сцената на Супербоул

Д жей Ло и Шакира превзеха сцената на Супербоул със своя чар и талант.

Може би тази сутрин една шепа хора ще обърнат внимание на чисто спортната страна на събитието и победата на „Канзас”.

По-голямата част от потребителите в социалните мрежи определено са по-впечатлени не от играта, а от зашеметяващото шоу, което латино звездите спретнаха миналата вечер.

Сред песните, които двете певици изпълниха на сцената на Супербоул, се наредиха някои от най-големите им хитове - Whenever, Wherever, Puro Chantaje, Hips Don't Lie, Jenny from the Block, On the Floor.

ВИЖТЕ ОЩЕ КАДРИ ОТ ШОУТО НА СУПЕРБОУЛ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

Изпълнението обаче далеч не бе ограничено само в пеене.

На сцената Шакира демонстрира уменията си по свирене на китара и барабани. Освен това тя зарадва и публиката с впечатляващо танцово изпълнение.

Джей Ло накара тълпата на стадиона да полудее със своя танц на пилон.

Нека припомним само, че съвсем наскоро певицата навърши 50 г.!

Тазгодишната развлекателна програма на Супербоул бе изцяло доминирана от латино звездите.

За кратко на сцената се появиха и регетон изпълнителите Джей Балвин и Бад Бъни.

Two Latina women CRUSHING the halftime show in 2020. This is my America❤️🇺🇸 #SuperBowl pic.twitter.com/a7NGpcdkrx — LA (@chelleinla) February 3, 2020

Една от изненадите по време на шоуто бе и 11-годишната дъщеричка на Джей Ло – Еми Мунис, която пя на сцената заедно със своята майка.

Лопес и Шакира закриха бляскавото шоу с изпълнение на Let's Get Loud and Waka Waka.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха.

My mom watching JLo werkin that pole pic.twitter.com/9HEIZb2J2S — grac (@Graacula) February 3, 2020

„Как изглежда майка ми, докато гледа как Джей Ло танцува на пилон”.

„Аз през цялото изпълнение на Джей Ло и Шакира”.

Me after watching Shakira, JLo, Bad Bunny and J Balvin on the #HalftimeShow pic.twitter.com/nTUvkhHejD — Ivan Loya (@ivanloyadn) February 3, 2020

„Аз след изпълнението на Шакира, Джей Ло, Бад Бъни Джей Балвин. ‘плачейки на испански”.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.