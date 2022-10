Учени разкриха какво представлява космическият обект, породил предположения за извънземни

У чени от университета на Сидни обясняват естеството на кръговите вълни около далечната звезда WR140, открита от космическия телескоп "Джеймс Уеб" в началото на 2022 г., съобщават в. "Гардиън" и Би Би Си, цитирани от БТА.

1/ This Webb image of star pair Wolf-Rayet 140 is now available in video format. The stars’ orbits bring them together roughly every 8 years, forming rings that, like a tree trunk, mark the passage of time.



Read more: https://t.co/hZzxp1U952 pic.twitter.com/3kPOTKha1H