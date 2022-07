НАСА показа още впечатляващи снимки, направени от космическия телескоп "Джеймс Уеб"

Н АСА разкри още снимки, направени от космическия телескоп "Джеймс Уеб", ден след представянето на първото най-далечното изображение, което човечеството някога е виждало, предадоха информационните агенции, цитирани от БТА.

Снимките, очаквани от астрономите по света от години, поставят началото на научната работа на най-мощния телескоп, създаван някога.

Събитието бе излъчвано на живо от космическия център "Годард", щата Мериленд. От НАСА показаха четирите изображения едно по едно, като те изобразяват две мъглявини, илюстриращи жизнения цикъл на звездите, екзопланета и компактна група от галактики.

"Всяко изображение е ново откритие", заяви ръководителят на НАСА Бил Нелсън.

Те "ще дадат на човечеството изглед към Вселената, каквато никога не сме я виждали преди".

С огромното си основно огледало и чувствителността към инфрачервеното "Джеймс Уеб" има възможност да съзре обекти, които са твърде бледи,

за да се видят от съществуващите досега телескопи. Той може да вижда през космическия прах.

Some stars go out with a bang. In these images of the Southern Ring planetary nebula, @NASAWebb shows a dying star cloaked by dust and layers of light. Explore this star's final performance at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/dfzrpvrewQ