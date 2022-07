"Джеймс Уеб" изпрати най-ясната снимка на космоса

А мериканският президент Джо Байдън представи първата официална снимка на новия космически телескоп "Джеймс Уеб". Кадърът показва истинските способности на апарата и веднага се нареди като най-ясната снимка на дълбокия космос в историята, обяви НАСА.

Снимката показва хиляди галактики, включително най-отдалечените наблюдавани досега. В кадъра се вижда галактическият куп SMACS 0723 и макар в него да има милиони звезди, това е една миниатюрна част от видимия небосклон.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j