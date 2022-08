Джеймс Франко ще бъде Фидел Кастро

А мериканският актьор Джеймс Франко ще влезе в образа на Фидел Кастро във филма "Алина от Куба", независима продукция за дъщерята-бунтарка на бившия кубински лидер, съобщи АФП, като се позова на продуцента.

"Режисьорът искаше някой, който прилича физически на Фидел Кастро и който носи харизмата му", каза за АФП продуцентът Джон Мартинес О'Фелан.

Това ще е втора роля за 44-годишния Франко след обвиненията от 2018 г. за сексуални злоупотреби от студентки в актьорската му школа. В интервю миналия декември актьорът, носител на "Златен глобус" и номиниран за "Оскар" за ролята си в продукцията "127 часа", призна, че е имал сексуални отношения с някои свои студентки.

Режисьор на "Алина от Куба" е Мигел Бардем, братовчед на испанския актьор Хавиер Бардем. Снимките започват на 15 август в Колумбия.

