Джеф Безос се отправя към космоса без пилоти и инженери

К огато компанията "Блу ориджин" за първи път изпрати хора към космоса, основателят й Джеф Безос ще бъде в екипажа, съобщи Асошиейтед прес.

В дебютния полет от Западен Тексас във вторник няма да участват пилоти и инженери, а само Безос, брат му, 82-годишна авиаторка и тийнейджър турист.

