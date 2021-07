Уоли Фънк за полета в космоса: Куче го направи, маймуна го направи, мъж го направи, жените също могат

Ж ена на 82 години и младеж на 18 години ще се превърнат в най-възрастния и в най-младия човек, достигнали до космоса.

Уоли Фънк, която е на 82 години ще придружи Джеф Безос в суборбиталния му полет с апарата "Ню шепард" на 20 юли. Заедно с тях ще бъде и Оливър Дамен, който е завършил гимназия през 2020 г., информира БТА.

Това е исторически момент и за двамата

Първия си урок по летене Мери Уолъс Фънк взима на девет години. В училище обаче не ѝ разрешават да учи механика, защото предметът е само за момчета. Все пак завършва университета на Оклахома, известен с авиаторската си програма. Цял живот тя се стреми към космоса. В средата на миналия век това е непостижимо за жена.

#UPDATE Trailblazing woman aviator Wally Funk, 82, will join Jeff Bezos this month on the first crewed spaceflight for the billionaire's company Blue Origin, the firm announced Thursdayhttps://t.co/09RdTXYynD