Ричард Брансън достигна ръба на космоса

Б ританският милиардер Ричард Брансън успешно достигна с космическия си самолет "Юнити-22" границата на космоса с петимата си спътници и се завърна на Земята, предадоха световните агенции.

След 90-минутно забавяне заради метеорологичните условия космическият му самолет излетя от пистата на Спейспорт Америка, Ню Мексико, прикрепен към самолет носител, от който се разкачи на височина около 15 километра. След това "Юнити" сам се издигна почти вертикално на около 80 км над земната повърхност.

Предаване на живо показа астронавтите за кратко в безтегловност, преди да се насочат обратно към Земята.

"Добре дошли в зората на нова космическа ера", туитна Брансън заедно със снимка на екипажа, носещ се безтегловно из кабината.

Заедно с него приключението споделиха пилотите Дейв Макай и Майкъл Масучи, както и трима висши служители на "Върджин галактик" - Бет Моузес, главен инструктор на астронавти в компанията, главният инженер Колин Бенет и Сириша Бандла, вицепрезидент за изследователската дейност.

След благополучното приземяване милиардерът и спътниците му бяха посрещнати от приятели и семействата си на пистата, от която излетяха.

"Тук сме, за да направим космоса по-достъпен за всички. Искаме да направим следващото поколение мечтатели астронавтите на днешния и утрешния ден. Всички ние на този етап преживяхме най-изключителното събитие и ще се радваме, ако някои от вас също го направят. Ако някога сте имали мечта, сега е моментът да я осъществите", заяви Брансън на пресконференцията след полета, цитиран от Си Ен Ен.

Успешният полет означава, че той изпревари основателя на "Амазон" Джеф Безос, който също планира да отлети до космоса след броени дни.

Ричард Брансън ще полети в Космоса преди Джеф Безос

Целта на Брансън, както и на Безос и на основателя на "Тесла" Илон Мъск, е да открият сектора на космическия туризъм . Безос планира да достигне над 100 км над Земята с ракетата "Блу ориджин" на 20 юли.

Брансън туитна тази сутрин своя снимка с Мъск, който присъства на излитането на "Юнити". Безос пък му пожела късмет и успешен и безопасен полет.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8