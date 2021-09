Джони Деп: Никой не е застрахован срещу "културата на отхвърляне"

Н икой не е застрахован срещу т.нар. "култура на отхвърляне", заяви холивудският актьор Джони Деп, преди да получи наградата "Доностия" за цялостно творчество на кинофестивала в Сан Себастиан, Испания, съобщават световните агенции.

Джони Деп, чиято кариера в киното продължава от близо 40 години,

миналата година загуби делото за клевета срещу британски таблоид, нарекъл го "бияч на съпруги", след като лондонски съд постанови, че той многократно е нападал бившата си жена, американската актриса Амбър Хърд.

Оттогава актьорът се оплаква, че е бойкотиран от Холивуд,

като последният му филм "Минамата" се бореше да си осигури излизане на екран в САЩ.

В сряда, преди да получи топ отличието на кинофестивала в Сан Себастиан, Джони Деп осъди "културата на отхвърляне" или склонността да се прави прибързана негативна преценка, подобно на издишването на мръсен въздух. "Никой не е застрахован срещу това", заяви холивудският актьор.

Джони Деп се прочу в Холивуд през 90-те години на миналия век с ролите на самотници и аутсайдери в култови класики като "Ревльото" на Джон Уотърс и "Едуард Ножиците" на Тим Бъртън.

Снимал се е в десетки филми,

сред които "Защо тъгува Гилбърт Грейп", "Аризонска мечта", "Чарли и шоколадовата фабрика", "Слийпи Холоу", "Шоколад", "Туристът", поредицата "Карибски пирати", която го превърна в любимец на публиката.

