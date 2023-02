Дъщерята на Еминем Хейли Джейд се сгоди

27-годишната музикална изпълнителка и подкастър обяви в потвърдения си акаунт в Instagram, че се е сгодила за дългогодишното си гадже Евън Макклинток.

Двамата се срещат от 2016 г. Поредицата от снимки в в профила ѝ показват как Макклинток пада на коляно и прави предложение за брак, а щастливата двойка след това отваря бутилка шампанско, за да празнува.

Много от феновете на Еминем са добре запознати с дъщеря му и миналата година тя говори за израстването в сянката на баща си по време на епизод от нейния подкаст „Just a Little Shady“.

Eminem’s daughter is now engaged to her longtime boyfriend.💍❤️ Congrats to both of them.🎉 pic.twitter.com/oZcSlaKpMJ