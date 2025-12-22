Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

С ъпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг, откровено разказва за тъгата, която изпитва, докато се справя с деменцията му по време на празниците, съобщи Page Six.

Хеминг признава, че празниците „изглеждат по-различно сега“ в публикация в блога си. Тя отбелязва, че празнуването сега изисква много планиране, което не e било необходимо преди диагнозата му с деменция.

„Моменти, които някога носеха безгрижна радост, сега могат да бъдат обвити в мрежа от скръб. Знам го, защото го преживявам“, пише тя.

„Научих, че празниците не изчезват, когато деменцията влезе в живота ти. Те се променят“, добавя тя.

Майката на две деца си спомня как Уилис ентусиазирано празнувал празниците преди да се сблъска с фронтотемпорална деменция (FTD) и първична прогресивна афазия (PPA).

„Обичаше това време на годината – енергията, времето, прекарано с семейството, традициите. Беше човекът, който правеше палачинки, излизаше в снега с децата, постоянното присъствие в къщата, докато денят се разгръщаше“, сподели тя.

Bruce Willis’ wife, Emma Heming, feeling a ‘mix of grief’ ahead of Christmas as actor battles dementia https://t.co/M6UZfn1Yze pic.twitter.com/ydokVCd7ZW — Page Six (@PageSix) December 21, 2025

„Деменцията не изтрива тези спомени“, продължи тя. „Но създава разстояние между тогава и сега. И това разстояние може да боли.“

Тя отбеляза, че актьорът от „Умирай трудно“ вече не може да прави нещата, които правеше преди.

„Улавям се, безобидно, как проклинам името на Брус, докато се боря с празничните светлини или поемам задачи, които преди бяха негови“, призна тя. „Не защото съм му ядосана, никога не е така, а защото ми липсва начинът, по който някога водеше празничната атака.“

„Да, той ме е учил добре, но все пак ми е позволено да се чувствам раздразнена, че това е още едно напомняне за това как нещата са се променили“, продължи тя.

2026 might very well be Bruce Willis' last year on this earth. Going to be a very emotional day when he does pass. Bruce Willis was sadly diagnosed with Frontotemporal Dementia (FTD) all the way back in February 2023, with his wife Emma Heming becoming his caregiver. Just… pic.twitter.com/SsdmlWYT0Q — Dean Salamouras (@DeanSalamouras) December 21, 2025

Тя насърчи последователите си, изправени пред същите предизвикателства, да приемат промяната и да се опитат да създадат нови спомени.

„Този ​​празничен сезон семейството ни все още ще разопакова подаръци и ще седне заедно на закуска. Но вместо Брус да прави любимите ни палачинки, аз ще го направя“, написа тя.

„Ще пуснем празничен филм. Ще има смях и гушкане“, продължи тя. „И почти сигурно ще има сълзи, защото можем да скърбим и да направим място за радост.“

„Радостта не отменя тъгата. Тъгата не отменя радостта. Те съществуват едновременно.“

Bruce Willis’ brain is ‘failing him’ as wife Emma reveals actor’s ‘alarming’ symptoms before dementia diagnosis https://t.co/QFMdPO5E6H pic.twitter.com/ZZPr8oWmxC — New York Post (@nypost) August 26, 2025

47-годишната Хеминг повтори тези чувства, когато сподели как тя и 70-годишният Уилис ще празнуват Коледа в интервю за People миналия месец.

„Брус обичаше Коледа и ние обичаме да я празнуваме с него“, каза тя, преди да спомене един от известните му филми.

„Мисля, че е важно да пуснем „Умирай трудно“, защото е коледен филм“, пошегува се тя.