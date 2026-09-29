Свят

Мащабен пробив в системата на Пентагона: Изтекоха данни на над 3 млн. души

Разкрита е чувствителна информация, включително номера на социални осигуровки и данни за служебните позиции на военни и цивилни служители

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 13:47
Мащабен пробив в системата на Пентагона: Изтекоха данни на над 3 млн. души
Източник: AP/БТА

С игурността на данните в Пентагона е била нарушена, като при пробив в система, съхраняваща информация за личния състав на американското военно ведомство, са били изложени лични данни на повече от 3 милиона души. Това съобщи американски представител в сферата на отбраната, цитиран от ABC News.

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Засегнати са данните на около 2,76 милиона живи хора и още 294 000 починали. Сред информацията са били номера на социални осигуровки и данни за длъжностите и работата, която са изпълнявали военнослужещи и цивилни служители.

Мащабът на пробива и характерът на част от изложената информация пораждат опасения за сигурността, тъй като данните могат да показват какви позиции са заемали служители на американското военно ведомство.

  • Достъпът е продължил месеци

Става дума за информационна система на Defense Manpower Data Center (DMDC) - един от основните центрове на Пентагона, който съхранява данни за личния състав.

Според американския представител неоторизиран достъп до системата е имало между октомври 2025 г. и юли 2026 г. Уязвимостта е била установена през юли, след което е предприето отстраняването ѝ.

„Информационна система на Defense Manpower Data Center е претърпяла неоторизиран достъп до лична информация от малък брой неоторизирани потребители между октомври 2025 г. и юли 2026 г. След установяването на проблема DMDC незабавно отстрани уязвимостта“, посочва представителят на Министерството на отбраната на САЩ.

DMDC поддържа повече от 60 милиона записа, свързани с военнослужещи на активна служба и резервисти, цивилни служители, военнослужещи в оставка, ветерани, контрактори и членове на военни семейства.

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  • Какви данни са били изложени

Сред компрометираната информация са лични данни, включително номера на социални осигуровки, както и сведения, свързани със служебната дейност на военнослужещи и цивилни служители.

Според допълнителна информация, цитирана от американски медии, в част от записите е имало данни за професионалните специалности на военнослужещи. Това е една от причините инцидентът да бъде разглеждан не само като риск за личните данни, но и като потенциален проблем за националната сигурност.

Засега американските власти заявяват, че нямат данни компрометираната информация да е била използвана неправомерно.

На засегнатите лица се предлагат услуги за защита на самоличността и наблюдение на кредитната им история.

Не е съобщено кой стои зад неоторизирания достъп. Американските власти също не са дали подробности за това дали пробивът е бил умишлена атака или е бил резултат от друга форма на нарушение на сигурността.

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  • Отделен пробив засегна и ФБР

Разкриването на информацията за инцидента с Пентагона идва на фона на отделен случай, свързан с ФБР.

В петък служители на Федералното бюро за разследване са били информирани за пробив, свързан с портала за кандидатстване за работа FBIJobs.gov.

Според източници на ABC News неизвестен извършител е заявил, че разполага с информация за служители на ФБР, включително имена, домашни адреси, лични и служебни контакти, номера на социални осигуровки, дати на раждане и данни за лица за спешен контакт.

ФБР работи с предположението, че личната информация на всички негови служители може да е била засегната. Засегнатите служители вече са започнали да получават уведомления.

От бюрото уточняват, че засегнатата система е била некласифицирана. Служителите са били предупредени да бъдат особено внимателни при получаване на подозрителни обаждания и други комуникации.

Хакерската група ShinyHunters, която беше свързана с твърденията за пробива, по-късно заяви, че няма да публикува данните, както предварително е заплашила. ABC News отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди твърденията на групата.

Двата случая са станали известни в рамките на една и съща седмица и поставят допълнителен акцент върху защитата на личните данни, съхранявани от американските институции за военни и служители на правоохранителните органи.

Редактор: Василена Василева
Източник: ABC News    
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