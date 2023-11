Механизмът от Антикитера: Древният „компютър“, който просто не би трябвало да съществува (ВИДЕО)

К огато си мислим за древните технологии, често си представяме прости инструменти и примитивни машини. Но как ще ви се стори, ако ви кажем, че преди повече от 2000 години древните гърци създали най-стария компютър в света?

Antikythera mechanism, ancient Greek mechanical device used to calculate and display information about astronomical phenomena. The remains of this ancient "computer," now on display in the National Archaeological Museum in Athens, were recovered in 1901 from the wreck of a…