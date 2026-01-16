Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Т очно както Рим не е построен за един ден, така и човешките същества не са били това, което изглеждат днес. Векове на еволюция са ни оформили.

(Във видеото: 100-годишната Анна Поси - най-възрастният барман в Италия)

Когато мислим за еволюцията, тя не се ограничава само до физически аспекти, черти и външен вид, които ни определят като хора; тя включва и умствени способности и дълголетие.

И така, човешките същества са живели толкова дълго, колкото живеем днес, или и зад това има история?

Дълбоко в гените ни се крият тайни от древни предци, които са се осмелили да преживеят Европа през ледниковия период, като техните трикове за оцеляване вероятно са проправили пътя за съвременните столетници. Италианско проучване подчертава как ДНК от западните ловци-събирачи - издръжливи хора отпреди около 14 000 години - се появява по-често при хора, които живеят над 100 години, отколкото при по-млади групи.

Древна ДНК - каква е силата зад италианските столетници

Италиански изследователи анализираха ДНК от 333 столетници и 690 по-млади хора, установявайки, че свръхвъзрастните хора имат повече генетичен материал от западните ловци-събирачи (WHG) - европейци от ледниковата епоха от ерата преди земеделието. В сравнение със 103 древни генома, само геномите на WHG показват силна връзка с живота след 100-годишна възраст, както е подробно описано в проучване на GeroScience.

Екипът на проф. Кристина Джулиани от Университета в Болоня заяви, че тези генетични варианти са свързани със силата на имунната система и реакцията на стрес - черти, усъвършенствани за оцеляване при сурови зими и недостиг на храна.

Всяко малко увеличение на ДНК от представители на вида WHG повишава шансовете за навършване на столетник с 38%, според статия, публикувана в Phys.org. Проучването моделира геномите като смеси от представители на WHG, неолитни фермери, степни пастири и ирано-кавказки групи, но само произходът на WHG се откроява по отношение на дълголетието.

Жените имат по-силна древна връзка

Жените са показали най-ясно предимство по отношение на WHG. Доклади, цитиращи данни на ISTAT, отбелязват, че 83% от над 23 000 столетници през 2025 г. са били жени. Повече от 90% от лицата на възраст 105 и повече години са били жени, което предполага, че праисторическите напрежения може да са оформили специфични за жените адаптации, като например по-добър контрол на възпаленията.

Според националната статистика, най-възрастната жена в Италия е на близо 115 години в Кампания, докато най-възрастният мъж е на 111 години в Базиликата, което подчертава разликата.

Чертите на ловците-събирачи се борят със стареенето

Вариантите на WHG се групират около имунната регулация и клетъчното възстановяване, потенциално ограничавайки „възпалението“ - хронично възпаление, свързано с възрастово обусловени заболявания. Тези гени, оформени след последния ледников максимум, могат да забавят съвременното стареене. Изследователите пишат: „Настоящото проучване показва за първи път, че клъстерът Villabruna/WHG линията... допринася за дълголетието на италианското население.“

Контекстът обаче има значение, тъй като начинът на живот и околната среда също играят роля. Въпреки това, това палеогеномно прозрение свързва оцеляването през ледниковата епоха с по-дългия живот днес.