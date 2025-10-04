Любопитно

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

4 октомври 2025, 07:15
Източник: iStock

П равилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма. Ето защо е важно да знаете най-доброто време за закуска, съобщава Verywell Health.

Защо е важно времето за закуска

Проучване, публикувано в Communications Medicine, показва, че участниците, които са закусвали по-късно, са имали повишен риск от преждевременна смърт. За всеки час забавяне на закуската рискът от смъртност се е увеличавал с 8-11%.

Генетиката, трудностите при приготвянето на храна, болестите и проблемите със съня допринесоха за промени във времето за закуска.

Най-добре е да се храните в рамките на един до два часа след събуждане, за да прекъснете нощния глад и да осигурите на тялото си хранителни вещества, които да ви заредят с енергия за предстоящия ден.

Храненето в рамките на два часа след събуждане помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар и стартиране на метаболизма.

Изследване в списанието Clocks & Sleep установи, че ранната закуска подобрява нивата на кръвната захар и засилва реакцията на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1) след хранене.

Този хормон се отделя естествено след хранене, за да регулира апетита, да подпомогне храносмилането и да контролира нивата на кръвната захар.

Закуската приблизително по едно и също време всеки ден сигнализира на вътрешния ви часовник, че е време за събуждане.

Какво да избягвате за закуска

  • Пасти, понички, кроасани

Според клиниката в Кливланд , тези храни често съдържат трансмазнини и много захар, което може да доведе до скок на нивата на кръвната захар и да доведе до бърз глад.

Сладките зърнени храни също съдържат големи количества добавена захар и малко фибри, което причинява резки скокове на кръвната захар, последвани от бързи спадове, което предизвиква умора и глад.

  • Преработени меса (бекон, колбаси, хот-дог)

Те са богати на наситени мазнини, холестерол и натрий, които могат да повишат нивата на холестерола и да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания.

  • Пакетирани сокове

Те често нямат фибри и могат да бъдат с високо съдържание на захар, което води до бърз скок на кръвната захар, без да осигурява трайно чувство за ситост.

  • Ароматизирани подсладени кисели млека

Те могат да съдържат много добавена захар и изкуствени добавки, което намалява хранителната им стойност.

Източник: rbc.ua    
