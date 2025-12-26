Любопитно

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

26 декември 2025, 07:27
Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза
О тдавна е известно, че храната, която консумираме, ни оформя по един или друг начин.

„Кажи ми какво ядеш и ще ти кажа какъв си“, пише прочутият френски гастроном Жан Антелм Брия-Саварен през 1826 г., предаде CNN.

Според съвременните изследвания начинът ви на хранене играе ключова роля за здравето и дори за дълголетието.

Изследователят към National Geographic и автор на бестселъри Дан Бютнър знае това по-добре от всеки друг и има съвети, които можете да приложите – дори за празничната трапеза. През последните двадесет години той изучава „сините зони“ – места по света, където хората живеят най-дълго и най-здравословно. Хранителният режим е една от основните причини за тяхното здраве.

Хората в сините зони, включително в Окинава, Япония, и на остров Сардиния, Италия, се хранят предимно с растителни продукти, като наблягат на пълноценните храни. „Тези семпли, традиционни храни са наистина вкусни“, каза наскоро Бютнър пред главния медицински кореспондент на CNN д-р Санджай Гупта в подкаста му „Chasing Life“.

Най-новата готварска книга на Бютнър, „Кухнята на сините зони: Ястия в един съд – 100 рецепти за живот до 100 години“, предлага нов поглед към здравословните съставки, използвани в тези далечни места.

Бютнър работи с Йоханес Айхщат, който ръководи Лабораторията за компютърна психология и благосъстояние в Станфордския университет. С помощта на изкуствен интелект те анализират 675 000 рецепти от популярни уебсайтове като Food Network и Allrecipes. 

Този анализ показва, че рецептите в повечето случаи са създадени така, че да преодолеят често срещани притеснения.

„Когато се конкурираш с бързото хранене и преработените храни, най-големите притеснения, които чуваш, са: 1) „Нямам време“; 2) „Не мога да си го позволя“; 3) „Не знам как да го сготвя“; 4) „Не мисля, че ще бъде вкусно“, обясни той.

Празничните ястия не са съобразени с принципите на дълголетието, тъй като много от традиционните храни за Коледа са далеч от здравословни и често съдържат прекалено много олио.

Но това не означава, че трябва да се откажете от тях. Малки корекции могат да ви помогнат да приведете празничното меню в съответствие с хранителните навици в сините зони. Ето пет съвета от Бютнър.

Поканете „трите сестри“

Боб, царевица и тиква са три от най-добрите храни за дълголетие на планетата, споделя Бютнър. Той отбелязва, че варианти на тази комбинация са част от традиционната диета на хората в сините зони на полуостров Никоя в Коста Рика и остров Икария в Гърция. „Планирайте менюто си около тях и вече ще се храните като столетници“, казва той.

Можете да направите същото и за декемврийските празници.

От крем супа от тиква, до пълнени чушки с боб за Бъдни вечер или салата с царевица - опциите са безкрайни. 

Наблегнете на зеленчуковите гарнитури

Добавете салата или гарнитура с много зеленчуци, за да направите празника по-здравословен, предлага Бютнър. „Трапезата в сините зони е отрупана със зеленолистни: синап, зеле, дива рукола, айсберг“, казва той. „Една лесна салата или печени сезонни зеленчуци могат да олекотят традиционно тежката трапеза.“

Печени моркови или брюкселско зеле също са чудесна празнична гарнитура.

Яжте пълнозърнести храни

Заменете гарнитурите с преработени зърнени продукти с пълнозърнести алтернативи.

„Вместо бели хлебчета или бял ориз, опитайте пълнозърнест хляб, ечемик или див ориз“, казва Бютнър. „Те помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар и ви засищат с по-малко калории.“

Преосмислете десерта

Коледните бисквитки, кексове, торти и сладкиши задължително присъстват на празничната трапеза. И няма лошо да си угодите, но преосмислете претрупаната чиния.

"Не е нужно да се отказвате от десерта, просто го погледнете по друг начин“, казва Бютнър. „В Сардиния хората се наслаждават на един семпъл, сладък десерт след хранене, а не на лавина от торти.“

Друг вариант: опитайте естествено сладки храни като печени ябълки, печена тиква или фурми, предлага той.

Заздравете връзките със семейството и приятелите

Превърнете празниците в социално, активно и пълноценно време. Смисълът на празничната трапеза „не се изчерпва с храната на масата“, казва Бютнър.

„И не започва там. Играйте игри, помолете всеки да сподели история, за която е благодарен, или включете по-възрастните в готвенето“, добавя той.

След хранене, вместо да се отправяте към дивана, излезте на разходка.

„Дълголетието не е свързано само с това, което има в чинията“, казва той. „То е свързано с цялостната атмосфера и връзките между хората.“

Източник: CNN    
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
