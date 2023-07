Доли Партън: Надявам се да си отида така

Д оли Партън даде ясно да се разбере, че не планира да се пенсионира скоро.

"Никога не бих се пенсионирала. Просто се надявам някой ден да падна мъртва по средата на някоя песен на сцената", заяви 77-годишната изпълнителка на "9 to 5" миналата седмица, докато гостуваше в радиопредаването Greatest Hits. "Така се надявам да си отида. Разбира се, ние нямаме голям избор в това отношение."

“I would never retire": Dolly Parton jokes she’ll "just hopefully drop dead in the middle of a song" someday https://t.co/rbh0sl91HM

Партън - която е омъжена за Карл Томас Дийн от 1966 г. - допълни, че ще продължи да работи, докато тялото ѝ го позволява.

"Докато съм в състояние да работя, докато здравето ми е добро и съпругът ми е добре. Искам да кажа, че единственият начин, по който някога бих забавила темпото или бих спряла, би бил поради тази причина", каза тя. "Но междувременно ще изкарвам хляба си, докато слънцето грее."

Легендарната кънтри певица уточни, че се чувства "отговорна" за поддържането на "мечтата жива", тъй като е имала "достатъчно късмет" мечтите ѝ да се сбъднат на първо място.

"И всяка мечта поражда друга мечта. Почти всичко, което се случва, може да се развие и да се превърне в бизнес", добави тя.

