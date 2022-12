Доли Партън: Извратеното чувство за хумор е ключът към дългия брак

Л егендата Доли Партън смята, че "извратеното чувство за хумор" е помогнало за запазването на 56-годишния ѝ брак.

Изпълнителката на хита "9 to 5" е омъжена за съпруга си Карл Дийн повече от пет десетилетия и разкри, че умението да се смеят е ключът към дълготрайната им любов.

What a wonderful initiative. @DollyParton, you truly are a treasure. pic.twitter.com/1fXJOFAy0R