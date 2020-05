COVID-19 вдъхнови Доли Партън, кънтри иконата написа песен

З вездата на кънтри музиката Доли Партън написа песен, вдъхновена от ситуацията с коронавируса, пред която е изправено човечеството, съобщи "Ентъртейнмънт уикли".

Песента, озаглавена "When Life Is Good Again" ("Когато животът отново е добър"), засяга предизвикателствата, пред които са изправени хората заради наложените ограничителни мерки срещу коронавирусната пандемия.

"Животът ЩЕ бъде добър отново", пише Доли Партън към откъс от парчето, публикуван в Twitter.

Life WILL be good again 💗 Sneak peek of #WhenLifeIsGoodAgain on @people! https://t.co/36IrJgLT1Y — Dolly Parton (@DollyParton) May 27, 2020

Пълната версия на песента ще бъде качена в канала на кънтри звездата в YouTube.

Доли Партън, известна с хитове като "Jolene" and "9 to 5", се ангажира с различни проекти по време на пандемията.

В началото на април известната изпълнителка дари 1 милион долара в полза на Медицинския център на университета "Вандербилт" за изследване, насочено към търсенето на ваксина срещу коронавируса.

През март кънтри иконата оповести, че всеки четвъртък вечер в продължение на 10 седмици ще чете в YouTube книжки за лека нощ на деца, за да разнообрази живота им в условията на социална изолация, припомня агенцията.