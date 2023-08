Човешките останки на "Титан": Кога ще разберем резултатите от анализа на отломките?

В ече повече от месец, откакто бреговата охрана на САЩ разкри, че е открила "предполагаеми човешки останки" сред отломките, извадени от подводницата "Титан".

Агенцията за издирване и спасяване води многонационално разследване на имплозията на подводницата, която се случи по време на пътуване през юни за разглеждане на останките на "Титаник".

Titan sub human remains—when will we find out results from debris analysis?https://t.co/B12wKkLYXY — noor hajar aziz (@no_hajar) August 2, 2023

Петимата пасажери - Хамиш Хардинг, Пол-Анри Наржоле, Стоктън Ръш, Шахзада Дауд и синът му Сюлеман - се смятат за мъртви.

Бреговата охрана отказва да коментира кога анализът на останките ще бъде предоставен на семействата на пътниците и на обществеността. Съдебномедицински експерт обаче е заявил пред Newsweek, че огледът на намерените под водата тела може да бъде извършен за няколко часа, докато най-трудоемката задача е изобщо да бъдат открити и извадени.

На 28 юни бреговата охрана съобщи, че събраните доказателства са изпратени в Сейнт Джонс в Нюфаундленд, Канада, и след това ще бъдат отнесени в американско пристанище за "допълнителен анализ и тестване".

Американски медицински специалисти ще "извършат официален анализ на предполагаемите човешки останки, които бяха внимателно извлечени в рамките на останките на мястото на инцидента", добави агенцията.

"Поради продължаващия характер на разследването и от уважение към семействата и приятелите на участниците в тази трагедия няма да предоставим подробности за възстановените доказателства", заяви говорител на бреговата охрана пред Newsweek.

#UnitedStates medical professionals are conducting a formal #DNA analysis of presumed human remains that have been carefully recovered from within the #Titan sub wreckage at the site of the incident.https://t.co/h6HW8JNS5h#submarine #submarinemissing #titanicsubmarine pic.twitter.com/vKZ7nZApFZ — The Rising Panjab (@therisingpanjab) July 26, 2023

Разследването има за цел да установи дали "акт на неправомерно поведение, некомпетентност, небрежност, неумение или умишлено нарушение на закона" е допринесъл за смъртта на пътниците.

Скоро след като "Титан" бе обявен за изчезнал на 18 юни, бяха повдигнати въпроси относно безопасността на превозното средство за дълбоководни изследвания, което не е било сертифицирано, имало е нетрадиционен дизайн и е било конструирано от някои готови части.

OceanGate, компанията, която притежаваше подводницата и чийто главен изпълнителен директор Ръш беше на борда, заяви, че няма да коментира публично по време на разследването.

Съдебен лекар за начина на изваждане на тела от океана

Д-р Пиер Перих, съдебен лекар в болница във френския град Марсилия, разказва пред Newsweek за два свои случая, при които през 2009 г. са били извадени тела от самолети, които са се разбили в океана. Той обясни, че за изваждането на телата на пътниците са били необходими "няколко етапа на изследвания и големи технически инвестиции".

"Само по себе си времето, необходимо за изследването на едно тяло, включително пробите за анализ, рядко надхвърля два часа", казва Перих. "Проблемът се състои основно в намирането на телата и изваждането им на повърхността на водата, където трябва да бъдат замразени възможно най-скоро, тъй като тогава разграждането им е много бързо."

И в двата случая от 2009 г. - катастрофата на Air France в Атлантическия океан край бреговете на Бразилия и катастрофата на Yemenia Airlines в Индийския океан - Перих каза, че между откриването на телата и връщането им на семействата са минали няколко месеца.

Телата на пътниците са били заклещени в катастрофиралите самолети на дъното на океана и е трябвало да бъдат извадени от около 13 000 фута с помощта на дълбоководни роботи. На роботите им бяха необходими минимум три часа, за да стигнат до тази дълбочина - "Титаник" се намира на подобна дълбочина в Атлантическия океан. След това роботите трябваше да се ориентират по останките, за да извадят телата.

По думите на Перих в случая с Йемен екипа е имал нужда от около 10 дни, за да завърши аутопсията.

US authorities conduct DNA tests on human remains recovered from Titan sub wreck https://t.co/1pIXLXnTup — Ledhedd2 (@Ledhedd2) July 26, 2023

Какво се случи с "Титан" на 18 юни?

Подводницата "Титан" беше започнала спускането си след около час и 45 минути, когато спря да отговаря на помощния си кораб. Пътуването е започнало в 8 часа сутринта българско време на 18 юни.

Започна операция за откриване на плавателния съд, преди да свърши кислородът на борда. Но на 22 юни дълбоководни роботи, претърсващи морското дъно около "Титаник", откриха поле от отломки.

"Доказателствата ще предоставят на следователите от няколко международни юрисдикции изключително важни сведения за причините за тази трагедия", заяви капитанът от бреговата охрана Джейсън Нойбауер, който ръководи Морския разследващ съвет.

"Все още предстои значителна работа, за да разберем факторите, довели до катастрофалната загуба на "Титан", и да помогнем да не се повтори подобна трагедия."

В разследването участват и агенции за морска безопасност от Канада, Обединеното кралство и Франция.

Какво се случва с телата в океанската вода?

Длъжностните лица и преди са изразявали скептицизъм по отношение на перспективата да бъдат открити идентифицируеми човешки останки. Малко след откриването на полето от отломки адмиралът от бреговата охрана Джон Моугър заяви пред репортери, че морското дъно в близост до "Титаник" е "невероятно безпощадна среда". На 12 500 фута под повърхността, където се намира корабът, налягането на водата е около 400 пъти по-високо от това, което би се получило на морското равнище.

Seen on Reddit. The Titanic Museum (Pigeon Forge) also pays tribute to the victims of #Titan, the sub lost during an expedition, last June, to the wreck of #Titanic pic.twitter.com/RugPITouTo — Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) July 30, 2023

Факторите, които влияят на телата в морето, "все още до голяма степен не са разбрани", тъй като изследванията в тази област "са оскъдни", според проучване от 2017 г. в списание Forensic Science International, чийто съавтор е Перих. Известно е обаче, че дълбочината, солеността и нивото на кислород във водата влияят на разлагането.

В статията се обяснява, че разлагането във водата "обикновено протича по-бавно, отколкото на сушата" поради по-ниската температура и липсата на хранещи се насекоми, а в солената вода работи "с още по-забавена скорост".

Перих казва пред Newsweek, че телата, които е видял и които са били изведени от 400 бара налягане, "са в изключително добро състояние на запазеност". Това се дължало на "липсата на кислород, светлина и течение на тази дълбочина, както и на температура от порядъка на 2-3 градуса по Целзий, което позволявало доброто запазване на труповете".

Проучванията обаче сочат, че в морските дълбини могат да бъдат открити някои мършави животни. Изследователи от университета "Саймън Фрейзър" в Британска Колумбия, Канада, пишат през 2009 г., че останките на дълбочина 300 метра, около 985 фута, "веднага привличат лизианоидни амфиподи", вид малки ракообразни, които могат "напълно да скелетират останките в рамките на 4 дни". Амфиподи могат да бъдат открити и на много по-големи дълбочини.

В проучването от 2017 г. се посочва, че останките в затворена среда са по-трудно достъпни за морските чистачи. Такива останки могат да образуват адипоцер - восъчно вещество, образувано при взаимодействието на мазнините в меките тъкани с водата, което възпрепятства скелетирането.

A 'dear friend' of the pilot of the Titan sub tried to convince him not to go - and knew exactly what would go wrong with the shiphttps://t.co/NCR2e7n6vg — LBC (@LBC) July 28, 2023

Според Перих адипоцереята обикновено се появява "по време на продължителен престой във водата", а щетите, които е видял, до голяма степен са от "хищническото действие на подводната фауна".

Идеята, че телата на пътниците от "Титан" може да са били "раздробени на прах или превърнати в нищо, както се споменава от някои "експерти" без опит", е невярна - каза той. Това е така, защото "човешкото тяло е съставено основно от вода, която е несвиваема течност".

Смъртта им би била "почти мигновена", добави той. Вероятната причина е "голяма баротравма" - внезапно повишаване на налягането, както и евентуално удавяне и механична травма.