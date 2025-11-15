Защо в Аризона има мистериозна бяла пирамида?

А ко търсите съвременен аналог на Древен Египет, вероятно няма да се сетите да погледнете към Аризона. Но „Медният щат“ е по-фараонски, отколкото може да очаквате: има обширни пустини и бурни реки; поклонници на слънцето и змии; държавно одобрена любов към тюркоаза и – ако вярвате на слуховете – своя собствена колекция от древни мумии.

И тогава, разбира се, е славната, голяма бяла пирамида, известна като Гробницата на Хънт.

Бялата пирамида на Аризона

В Папаго Парк, пустинният парк, обхващащ градовете Финикс и Темпе, Аризона, има пирамида. Не е огромна – само 6 метра в ширина в основата си и 6 метра височина, или 6,1 на 6,1 на 6,1 метра за тези, които работят в метрични мерни единици. Това е еквивалентно на отрязването на горните 3 процента от Великата пирамида в Гиза и преместването ѝ в щата Гранд Каньон; бихте могли да поберете около 30 в балон с горещ въздух, ако внимавате с острите части; за построяването ѝ ще са необходими малко по-малко от седем циментобъркачки.

Въпреки че всъщност е било нужно много по-малко. Пирамидата наистина е направена от бетон – блестящо белият ѝ вид идва от керамични плочки, поставени отгоре, подобно на ослепителния варовик, който някога е красил стените на нейния предшественик от Гизан – но е куха.

Защо? Защото, подобно на пирамидите, които са го вдъхновили, това е гробница.

„Пирамидалната гробница на губернатора на Аризона Джордж Уайли Пол Хънт се намира на върха на голям хълм в долината на река Солт. Гробницата се намира на високо място в парк Папаго, място, избрано от губернатора, и предлага великолепна гледка към някога пустата долина“, отбелязва Salt River Stories , проект на Държавния университет на Аризона, популяризиращ местната история около Финикс.

„Хелън Дует Елисън Хънт, съпруга на губернатор Хънт, почина през 1931 г. и стана първият човек, погребан в гробницата на 4 април 1933 г. Губернатор Хънт се присъедини към съпругата си на 24 декември 1934 г. Общо седем души са погребани в гробницата на Хънт; губернаторът и г-жа Хънт, сестрата на г-жа Хънт и техните родители, както и дъщерята на Хънт и нейният съпруг“, се казва там.

Макар точното вдъхновение за гробницата да е неизвестно, тя е построена по време, когато Египет е бил на мода. Гробницата на Тутанкамон е била открита по-малко от десетилетие по-рано и естетиката е намерила своето място в безброй творения от този период.

За съжаление, гладката бяла фасада и ролята на паметник на семейството на местния владетел не бяха единствените качества, които Гробницата на Хънт споделяше с древните си предшественици. Между построяването ѝ и приемането ѝ в Регистъра на историческите места на Националната паркова служба през 2008 г., тя редовно беше вандализирана и използвана за стрелба по мишени – и, както е обичайно с тези неща, беше ограбена от по-забележителните си богатства (в този случай, бронзова възпоменателна плоча на вратата).

Фараоните в югозападната част

Гробницата на Хънт не е единствената пирамида в щата, колкото и да е странно. Чарлз Дебрил Постън, известен като „бащата на Аризона“ и „онзи чудак“ – думи на неговите съвременници, не наши; те били обезпокоени от очевидната му привързаност към зороастризма, а не към християнството – е погребан в подобна геометрична гробница . Паметникът „Hi Jolly“ в Кварцсайт отбелязва мястото на почивка на Хаджи Али – родом от Сирия, местните жители са объркали името му на „Hi Jolly“ и то се е запазило.

Има дори няколко обърнати пирамиди тук-там: общинската сграда в Темпе и пирамидата на Централна улица са примери за тази форма, макар и невероятно балансирани.

Какво е това с очевидната египетска мания в югозападната част на САЩ? Е, ако вярвате на слуховете, това е напълно разумно. Аризона, виждате ли, е била любима дестинация на древните египтяни.

„Водя около четири екскурзоводски обиколки седмично в Гранд Каньон“, каза Хейли Джонсън, президент на Историческото дружество на Гранд Каньон, пред Durango Telegraph през 2023 г. „Ще ми зададат въпрос (за египетската цивилизация) за поне една от тях.“

Защо? Защото вече повече от век се носят твърдения за мумии, йероглифи и златни и медни реликви, открити в пещери в Гранд Каньон. Според историята, това е била експедиция, спонсорирана от Смитсониънския институт, и е била извършена от двама мъже на име С. А. Джордан и Г. Е. Кинкейд. Според новинарски репортаж от онова време тя е открила „открития, които почти категорично доказват, че расата, обитавала тази мистериозна пещера, издълбана в солидна скала от човешки ръце, е била с ориенталски произход, вероятно от Египет, проследявайки корените си до Рамзес“.

Въпреки че Смитсониън отдавна се опитва да омаловажи откритието, обществеността е разбираемо очарована от него - особено след 90-те години на миналия век, когато ентусиастът на псевдонауката Дейвид Хачър Чайлдрес публикува книгата си „Градове на Северна и Централна Америка“, която включва твърдението.

Има само един малък проблем: всичко това е една огромна измама.

Връзката с Древния Египет

Съвсем очевидно е, че древните египтяни не са имали тайно скривалище в Гранд Каньон. Да, да, винаги откриваме доказателства, че древните народи са били по-умни, отколкото си мислим, но „ако е имало някакъв масивен приток на египетски владетели и работници, не биха ли знаели местните племена?“, посочва Джонсън пред списание Discover през 2023 г. „Не биха ли техните устни истории, пиктограми и петроглифни панели, които изпъстрят пейзажа като лунички, изобразили този вид събитие, променящо света?“

„А какво да кажем за новинарската статия?“, може би ще попитате. „Написана е с цитати от самия Кинкейд!“

Е, има лесен отговор на това: всичко е измислено и Кинкейд никога не е съществувал. Поне така изглежда – Смитсониън никога не е открил никакви сведения нито за него, нито за другаря му Джордан, камо ли за експедиции до необичайно египетски пещери в Гранд Каньон.

Има основателна причина за това и това е още една причина, поради която никой древен египтянин не се е крил в каньона: „би било невъзможно да се пренесат всички тези предполагаеми „артефакти“ в такава отдалечена и недостъпна пещера без хеликоптер“, отбеляза Джонсън. „Дори хеликоптер не би могъл да достигне директно до много от пещерите на Гранд Каньон поради естеството на непроходимите скали.“

Аризона има много духовни връзки с Древен Египет: Гранд Каньон съдържа както храма на Изида, така и пирамидата на Хеопс; и двете им столици извикват мита за Феникса; и, разбира се, има множество пирамиди, осеяни и в двата пейзажа.

Но що се отнася до древните останки в Гранд Каньон? В такъв случай, отричането наистина е просто река в Египет.