Добрите новини на 2020 г., нека си ги припомним

Н еобичайна и много различна. Такава бе отминаващата 2020 година, белязана от коронавирус пандемията, за която никой не беше подготвен. Но както се казва "всяко зло за добро". Въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, не бива да забравяме, че в света се случват и хубави неща.

А съсредоточавайки се върху тях, мирогледът ни изцяло може да се промени. Затова нека си поговорим и за добрите новини на 2020 година. Защото колкото и невероятно да звучи, имаше и такива!

1. COVID ваксината

"След всяка буря изгрява слънце". Точно 11 месеца след като разбрахме за съществуването на новия коронавирус, първите ваксинации срещу него във Великобритания вече са факт. Страните от ЕС също няма да чакат още дълго, преди да получават новите ваксини. Българите също ще успеят да са сред първите ваксинирани европейци.

2. Станахме по-грамотни компютърно

Онлайн обучение, работа от вкъщи. Коронавирус пандемията принуди много хора, които преди това не използваха толкова често електронни устройства (по-възрастното поколение особено в България), бързо да влязат в крак с новите технологии.

3. Развитието на технологиите

Факт е, че технологичната индустрия пострада от пандемията. Спирането на производството, провалът във веригата на доставки и затварянето, макар и временно, на офлайн магазини на гиганти като Apple и Tesla, повлияха на приходите на технологичните корпорации. Но монетата винаги има две страни. Коронавирусът не само ускори дигиталната трансформация на предприятията, много от тях трябваше да прехвърлят почти всички процеси онлайн, но и принуди учените да намерят нови начини да използват високите технологии за собствените си цели. Всички средства се използват за борба с коронавирус, включително изкуствен интелект и големи данни.

4. Пандемията накара хората да се интересуват повече от наука

Науката едва ли някога ще се радва на популярността на религията и на футбола в масовото обществено съзнание. Но през отиващата си година, белязана от опита да осъзнаем какво и как се случва с човечеството в пандемията от новия коронавирус, все повече хора по света се почувстваха изкушени от науката. Днес все по-често разговорите ни съдържат думи, които доскоро бяха част основно от речника на посветените в медицината и свързаните с нея научни области. Когато термини като социална дистанция, аерозоли, безсимптомно, клъстерно и дифузно разпространение станаха част от речника, все повече хора започнаха да се заслушват и дори сами да търсят информация за тестове, разработване на ваксини и изпитания на лекарства.

5. По-чист въздух

Заради пандемията хората в много страни по света останаха затворени по домовете си, а множество индустриални производства бяха преустановени. По улиците се движат по-малко автомобили и автобуси. В небето летят по-малко самолети. Всичко това подобри рязко качеството на въздуха по цял свят.

6. Повече спокойствие за животните

Оттеглянето на хората действа благоприятно на някои животински видове. Диви животни започнаха да се радват на рядката възможност да живеят в резерватите и парковете живот без туристи, а животните в градските райони изследват празни улици, водоеми и пътища.

7. Все повече хора започнаха да се хранят здравословно

Епидемията от коронавирус ни накара да обърнем повече внимание на начина си на живот. Помогна ни да осъзнаем колко важни са хранителните ни навици и физическата активност, за да изградим силен имунитет и да бъдем здрави целогодишно.

8. ООН избра българска компания за провеждане на виртуални дискусии

Промяната в начина на правене на бизнес срещи и събития е факт. Наред с това се променят и спецификата на работното място, учебния процес и много други. Българският стартъп TheVirtual.Show направи 75-годишната среща на ООН възможна, благодарение на софтуерната си платформа за виртуализация на събития.

Международната медия Forbes определи TheVirtual.Show като една от най-иновативните платформи за виртуални събития в света.

This is the platform that people like the UN are using for virtual events. It's an incredibly literal interpretation and shows how little imagination is being applied in this space where there are lots of opportunities https://t.co/Te1VMUQqJo