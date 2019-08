Д нес, 9 август, световноизвестната певица Уитни Хюстън щеше да навърши 56 г. Една от най-успешните изпълнителки на своето време почина на 48-годишна възраст през 2012 г.

Уитни Елизабет Хюстън е родена в Нюарк, Ню Джърси.

Тя е дъщеря на певицата Сиси Хюстън и братовчедка на звездата Дион Уоруик. Уитни започва да пее в църковен хор в родния си град, а на 11 вече изпълнява соловите партии.

Пее и като бек-вокалист с Шака Кан, Лу Роулс и с майка си.

Започва работа като модел, снима се за различни списания и участва в няколко епизода на телевизионния сериал Give Me A Break.

Уитни продължава кариерата си като певица.

Първият ѝ хит е в дует с Теди Пендерграс през 1984 – Hold Me. През 1983 г. тя подписва договор с "Ариста рекърдс". Дебютният ѝ албум излиза през 1985 и продажбите наброяват над 22 милиона копия.

През 1986 г. Уитни е удостоена с цели 6 музикални награди на Billboard, 5 "Американски музикални награди", наградата на MTV за най-добър видеоклип и наградата на списание Rolling Stone за най-добър албум на годината. Година по-късно представя следващия си албум "Уитни". Общо 19 милиона копия от албума са продадени и той влиза в класациите под номер 1 – първият такъв случай в историята за жена.

Албумът ѝ осигурява две "Американски музикални награди" и музикалната награда на Billboard. На церемонията по връчването на наградите Грами през 1988 г. тя печели в категорията "Най-добро вокално изпълнение от жена" за песента I Wanna Dance With Somebody.

Следват още хитове, албуми и десетки концерти, награди и турнета.

Следващият ход в кариерата на Уитни идва с ролята на разглезена певица, преследвана от вманиачен фен, във филма "Бодигард" (1992), в който си партнира с Кевин Костнър. Музиката на филма се продава в тираж от 34 милиона копия и подпомага музикалната ѝ кариера с три от най-големите ѝ хита – I Have Nothing, I'm Every Woman (кавър по Шака Кан) и I Will Always Love You (кавър по песен на Доли Партън).

Вечната класика I Will Always Love You се превръща във визитна картичка на певицата.

През юли 1992 тя се омъжва за певеца Боби Браун.

През март 1993 Уитни ражда момиче, Боби Кристина. Бракът на Уитни и Боби е бурен. Между твърденията за семейно насилие, употреба на наркотици и многото арести на Боби, Уитни Хюстън твърдо стои зад съпруга си.

През 2000 г. тя е арестувана на Хаваите по обвинения в притежание на наркотици, а баща ѝ я дава на съд. Певицата рязко отслабва и това, в съчетание с няколко участия, които отказва в последния момент, подхранва слуховете, че е пристрастена към наркотиците. Уитни признава, че има подобни проблеми в телевизионно интервю с Даян Сойер.

През 2001 г. счупва рекорда на Марая Кери за най-голяма сделка в областта на звукозаписа, като преподписва договора си с Arista Records за 100 млн. долара. След това Уитни постепенно се оттегля от музиката и светския живот, но през 2009 г. прави завръщане на сцената, което е прието добре от аудиторията.

Гласът на звездата обаче вече е силно променен и е загубил предишната си мощ.

Въпреки това певицата предприема турне, на което продължава да пее на живо своите най-големи хитове.

На 11 февруари 2012 г. звездата е открита от неин роднина, потопена във ваната на хотелската си стая в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли Хилс. Екипът за бърза помощ пристига в 15:30 ч. и се опитва да я съживи в продължение на около 20 минути.

Местната полиция съобщава, че няма явни следи за криминално престъпление.

На 13 февруари 2012 г. местните власти съобщават, че смъртта на певицата вероятно е не удавяне, а резултат от комбинация от лекарството Ксанакс с други антидепресанти и с алкохол. Водата, която е открита в нейните дробове при аутопсията, е била недостатъчна, за да причини нейното удавяне.

Според токсикологичните резултати от аутопсията причината е сърдечен удар, причинен от злоупотреба с кокаин, който е бил намерен в кръвта на легендарната певица. В тялото ѝ са били открити и следи от консумация на антидепресанти и марихуана, но количеството им показва, че не те са причинили смъртта ѝ.

През 2015 г. дъщерята на Уитни също почина. Тя бе намерена в безсъзнание във ваната в дома ѝ, а шест месеца по-късно почина в хоспис.

"Гласът", както бе наричана от почитателите си, Уитни Хюстън ще остане в съзнанието на милиони хора като една от най-добрите певици в света.

