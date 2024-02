Динозаврите: Бързи и динамични в продължение на 160 милиона години

Д инозаврите са имали доста възможности за движение благодарение на стойката и походката си, а това им е помагало лесно да се адаптират, твърдят учени, цитирани от електронното издание "Юрикалърт".

Данните на изследователите от Бристолския университет показват, че първите представители на вида са били по-бързи и по-динамични от своите съперници, което им е помогнало да доминират на Земята в продължение на 160 милиона години.

Проучването е публикувано в изданието "Роял съсайъти оупън спейс".

