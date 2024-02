"Пилето на фараона от ада": Как студент случайно откри нов вид динозавър

С лед като купил вкаменелости онлайн за проект в клас, студент открил нов вид динозавър, който нарекъл "пилето на фараона от ада". Този вид динозаври са живели през късния период Креда, който е настъпил преди около 100 до 66 милиона години.

През 2020 г. Кайл Аткинс-Уелтман, студент в Държавния университет на Оклахома, закупува четири вкаменелости за 5000 долара за един от първите си изследователски проекти. Предполага се, че вкаменелостите са задните крака от млад индивид на Anzu wyliei, наричан "пилето от ада". Видът е открит през 2014 г.

Но когато Аткинс-Уелтман анализирал вкаменелостите, научил, че те не само са от съвсем различен вид, но и такива, които никога досега не са били идентифицирани. Той дава на новия вид научното име Eoneophron infernalis. Първата част на името, Eoneophron, съчетава гръцките думи "eos" и "Neophron". Първата дума означава "зора" във връзка с това колко древен е видът, докато "Neophron" се наричат египетските лешояди. Хищните птици са известни и като "пилето на фараона". Втората част на името е заимствана от вида A. wyliei. Същевременно то загатва за домашния му любимец - нилски варан на име Фараон, който наскоро починал.

"Той беше важна част от живота ми. Той беше животно за емоционална подкрепа и ми помагаше да преминавам през най-трудните моменти в работата ми като учен и да се справям с целия стрес и всичко, което идва с нея", казва Аткинс-Уелтман за гущера си.

Новият вид принадлежи на част от регион в Южна Дакота, наречен Hell Creek Formation. Втората част от името на вида, "infernalis", произлиза от латинската дума за "ад", с което се потвърждава районът, от който са произлезли динозаврите. Мястото е известно с това, че през годините е дало много забележителни находки, включително екземпляри от тиранозавър рекс и други открития на растения и бозайници.

E. infernalis и A. wyliei са близки роднини, които имат сходни характеристики. Аткинс-Уелтман заявява, че Eonephron е имал дълги, тънки крайници, беззъба човка, пера, крила и сравнително къса опашка. Другият динозавър е бил изграден по почти същия начин. И двете същества са били членове на семейство Caenagnathidae.

